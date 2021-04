Si souvent au fil des ans Barcelone et Real Madrid se sont battus entre eux pour le titre de Liga, atteignant plus de 95 points pendant que tout le monde se bat pour être le meilleur des autres. Cependant, avec 10 matchs à disputer cette saison, Atletico Madrid asseyez-vous en haut de la table dans ce qui ressemble à une année où 85 points pourraient suffire à sécuriser l’argenterie. Ce sera la course au titre la plus proche depuis un certain temps, avec seulement six points séparant le premier du troisième, et les trois équipes nourrissant des aspirations à la gloire. L’Atletico se rendra dimanche à Séville, quatrième, dans ce qui est, sur le papier, l’un de leurs matchs restants les plus difficiles.

«Tout le monde sait que les ligues sont gagnées dans cette partie de la saison», a déclaré le capitaine de l’Atletico Koke.

«Nous ne pouvons pas nous demander si nous sommes favoris ou non, mais les gens le diront peut-être pour la situation des points. Le Barça et Madrid sont deux des meilleures équipes du monde et ils se battront jusqu’à la fin pour cela comme nous le ferons. Si nous ne gagnons pas la Liga, cela nous ferait du mal à tous. Nous avons tellement investi dans cette saison, nous avons eu des absents COVID, des blessures, et peut-être que cela nous fait un peu mal maintenant.

L’attaquant Joao Felix et l’ailier Yannick Carrasco feront face à des tests de condition physique tardifs après avoir reçu des coups en mission internationale avec le Portugal et la Belgique respectivement.

Le Barça, qui a quatre points derrière Atleti en deuxième position, aura la chance de capitaliser sur toute erreur lundi lorsqu’il accueillera le Real Valladolid.

L’équipe de Ronald Koeman est l’équipe en forme en Espagne, n’ayant pas perdu en Liga depuis décembre et ayant remporté 15 de leurs 18 matchs depuis.

Le Real, troisième, à six points du rythme, accueille Eibar, qui siège dans la zone de relégation, samedi avant le quart de finale aller de la Ligue des champions la semaine prochaine contre Liverpool.