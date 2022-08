L’Atletico Madrid est en tête de la liste des prétendants au titre en Espagne

Après une saison décevante qui a suivi son premier titre de champion d’Espagne en près d’une décennie, l’Atlético Madrid est en tête de la liste des challengers des puissances traditionnelles du Real Madrid et de Barcelone.

Juste derrière se trouve Séville, qui était constamment près du sommet du classement la saison dernière. Villarreal, la Real Sociedad, l’Athletic Bilbao, Valence et le Real Betis font partie des outsiders.

La saison terne de l’Atlético après avoir remporté le titre en 2021 a entraîné un nombre inhabituel de critiques contre l’entraîneur Diego Simeone, qui subira une pression accrue pour maintenir la compétitivité de l’équipe.

Il n’y a pas eu de signatures de haut niveau pour l’Atlético dans la fenêtre de transfert, l’entraîneur étant prêt à s’appuyer sur le jeune attaquant portugais João Félix et le vétéran Antoine Griezmann, qui entamera la deuxième et dernière année de son prêt de Barcelone.

Le club sera privé de l’attaquant vétéran Luis Suárez, dont le contrat n’a pas été renouvelé après une saison au cours de laquelle il a joué avec parcimonie. Álvaro Morata est revenu de son passage à la Juventus pour aider à compenser le départ de Suárez.

Le milieu de terrain, ancré par Koke Resurrección et Thomas Lemar, sera renforcé par l’arrivée de l’international belge Axel Witsel et par le retour de Saúl Ñíguez après son prêt d’un an à Chelsea.

La défense est l’une des principales forces de l’Atlético depuis l’arrivée de Simeone, mais elle a connu des difficultés la saison dernière et l’équipe a terminé loin du sommet en termes de buts encaissés. La plupart des titulaires réguliers seront de retour, notamment le défenseur central José María Giménez et le gardien Jan Oblak, qui a renouvelé son contrat avec le club.

Witsel a été utilisé comme défenseur central lors de la pré-saison et est une option pour Simeone dans la ligne arrière.

“Simeone est ravi de ce groupe de joueurs”, a déclaré le président du club de l’Atlético, Enrique Cerezo. “Nous avons de grands joueurs et un entraîneur fantastique.”

L’Atlético ouvre sa saison le 15 août à Getafe en championnat d’Espagne.

LA PUSH DE SÉVILLE

Séville a été le club qui s’est constamment rapproché du Real Madrid, de Barcelone et de l’Atlético ces dernières années.

La saison dernière a été particulièrement bonne pour l’équipe d’Andalousie qui est restée dans le top trois du classement jusqu’aux phases finales.

Désormais, il tentera d’assurer enfin son premier top trois depuis 2008-09 avec un effectif qui conservera la base de la saison dernière mais sera épuisé par les départs de Diego Carlos et Jules Koundé, les piliers de la défense de l’équipe.

Il y avait des doutes quant au retour de l’entraîneur Julen Lopetegui pour une autre saison, mais l’ancien entraîneur espagnol reste à la barre.

ÉTRANGERS

Il y aura beaucoup d’équipes qui essaieront de faire une course et de se disputer au moins une place dans une compétition européenne.

Le rival de Séville, le Real Betis, connaît également une bonne saison, terminant cinquième du championnat et remportant la Copa del Rey. L’équipe entraînée par Manuel Pellegrini a perdu le défenseur Héctor Bellerín mais comptera sur l’attaquant Willian José et le vétéran Joaquín Sánchez, le milieu de terrain de 41 ans qui a suspendu sa retraite.

La Real Sociedad, sixième la saison dernière, a perdu Willian José mais a fait venir le jeune joueur japonais Takefusa Kubo en prêt du Real Madrid. Le rival de la Sociedad au Pays basque, l’Athletic Bilbao, qui a raté de peu une place européenne la saison dernière, sera renforcé par le nouvel entraîneur Ernesto Valverde, qui revient après avoir été sans club depuis la fin de son passage à Barcelone en 2020.

Valence est une autre équipe avec un nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso prenant en charge une équipe dont le propriétaire, Peter Lim, reste attaqué par les fans pour sa politique. Villarreal, qui a décroché une place en Ligue de conférence après sa remarquable demi-finale en Ligue des champions, garde la majeure partie de son équipe sous l’entraîneur Unai Emery.

