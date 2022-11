L’Atletico Madrid éliminé de l’Europe : Diego Simeone sous pression après la “nuit la plus sombre” de son règne | Nouvelles du football

Diego Simeone était assis immobile dans la pirogue à l’extérieur. Son équipe de l’Atletico Madrid plongeait dans de nouvelles profondeurs à l’Estádio do Dragão, mais l’aspect le plus accablant était le sentiment d’apathie de leur entraîneur-chef typiquement charismatique.

À 23 minutes de la fin, il semblait qu’Antoine Griezmann avait donné à l’Atletico une bouée de sauvetage avec un but bien marqué pour réduire de moitié le déficit contre Porto, mais l’arbitre Daniele Orsato a estimé qu’il y avait eu une faute de Rodrigo De Paul sur Galeno dans la construction- en haut.

C’était une décision extrêmement dure avec les deux joueurs atteignant le ballon en même temps, mais l’officiel italien a immédiatement explosé pour une infraction. Les tensions ont débordé sur le terrain lorsque De Paul et Fabio Cardoso ont tous deux été avertis, mais Simeone a à peine bronché sur la touche.

Il n’y aurait pas de réprimande du quatrième officiel Davide Massa. Juste une silhouette brisée tout en noir, abattue et habillée à l’enterrement de son côté.

Le jeu était déjà terminé pour El Cholo, pour qui la récupération d’une place en Ligue Europa pourrait bien être encore considérée comme un prix fou en ces jours de Ligue de Conférence Europa et de football sans fin.

Afin de sauver une place en Ligue Europa, l’Atletico n’avait qu’à égaler le résultat du Bayer Leverkusen contre le Club de Bruges, mais la défaite signifiait qu’ils terminaient à la dernière place du groupe B.

Simeone : Tu peux toujours être pire

Pour Simeone, un gagnant en série en tant que joueur qui vit et respire le jeu, il y avait juste une profonde expiration à une autre décision allant contre lui.

Un sentiment d’être toujours lésé, d’être le dos contre le mur, l’a suivi dans la direction, mais alors qu’il regardait dans l’abîme mardi soir et se dirigeait vers le tunnel, vous vous êtes demandé si Simeone avait l’estomac pour une autre reconstruction de l’Atletico, et en effet s’ils ont atteint le fond.

“Vous pouvez toujours être pire”, a déclaré l’Argentin. “Vous devez vous soucier de savoir où nous en sommes maintenant et de vous améliorer. La seule façon que je connaisse pour sortir de situations comme celle-ci est de rester ensemble et de faire participer tout le monde, le club, les gens, nous – ensemble.

“C’était difficile pour nous, c’est difficile pour nous mais nous devons l’accepter et voir comment nous pouvons nous améliorer en Europe. Nous avons encaissé des buts dans presque tous les matchs. Nous avons marqué peu et presque toutes les équipes étaient meilleures que nous. Nous fini à la place que nous méritions. Accepter la réalité. À partir de là, une autre phase commence demain.

Griezmann : “Maintenant, il est temps de se taire”

Un but contre son camp d’Ivan Marcano dans les arrêts de jeu a été la récompense d’une meilleure performance en seconde période, mais comme cela a souvent été le cas pour l’Atletico en Europe cette saison, l’équipe de Simeone s’était trop donné à faire grâce aux frappes en première mi-temps. de Mehdi Taremi et Stephen Eustaquio.

L’Atletico a perdu ses trois matches à l’extérieur en une seule phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, alors qu’il est sans victoire lors de ses cinq derniers matches de Ligue des champions – sa plus longue série sans victoire dans la compétition depuis décembre 2009.

Griezmann a déclaré après la défaite à Porto : “Si vous ne gagnez qu’un seul match en phase de groupes, vous ne méritez rien. Pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions ni la Ligue Europa. Il est maintenant temps de nous taire, de travailler et de nous battre.

“Nous sommes à son service pour travailler, c’est une fierté pour nous de travailler pour lui et de jouer pour ce club, mais il faut le montrer sur le terrain.

“Nous n’avons rien à dire aux fans, juste merci pour votre travail à domicile et à l’extérieur, pour pouvoir les entendre, ils ne méritent pas ça.”

Ce que disent les journaux espagnols…

L’Atletico Madrid est au plus bas du mandat de Simeone au club. Pas plus tard qu’en 2021, ils ont été couronnés champions de la Liga, profitant de l’incertitude persistante au Real Madrid et à Barcelone, mais ils ont fait marche arrière depuis.

Après avoir terminé en bas de leur groupe de Ligue des champions pour la première fois de leur histoire, ils seront sans football européen après Noël pour la première fois depuis plus d’une décennie.

Sans surprise, les journaux espagnols ne se sont pas retenus. Marque titrait “Les jours les plus sombres du Cholismo” tandis que Diario AS mène de manière ludique avec “Thursdays in the Sun”, faisant allusion au fait qu’il n’est pas nécessaire que l’Atletico joue en Ligue Europa au Nouvel An.

Depuis 2007, l’Atleti n’avait pas eu de forme de football européen dans la seconde moitié d’une campagne.

Simeone reste optimiste pour le moment, soulignant la nécessité d’avoir la tête froide pour gérer la nature cruelle de la sortie embarrassante de son équipe aux côtés des petites marges de défaite qui étaient présentes lors de la défaite à Cadix samedi dernier.

“Le côté émotionnel passe avant tout le reste”, a-t-il déclaré aux journalistes. “Tu peux avoir du talent, un bon jeu, être très bon physiquement, mais si tu n’es pas émotionnellement calme, avec confiance, ça te limite.

“Vous avez pu le voir sur le penalty de dernière minute contre Leverkusen. Et en concédant après 27 secondes contre Cadix.

“Nous nous sommes retrouvés à 2-2 à sept minutes de la fin, avec deux occasions importantes et sur la contre-attaque à la 98e minute, ils ont porté le score à 3-2.

“Nous commençons aujourd’hui et cela se reproduit, après seulement cinq minutes de jeu. Il y a de nombreux tests à surmonter maintenant. Voyons si nous avons beaucoup d’hommes dans le groupe pour le surmonter.”

Sur qui Simeone peut-il compter ?

L’un des déclins les plus alarmants a été la forme de Joao Felix, dont les deux buts lors de la défaite à Cadix ont été ses seules frappes en 16 apparitions cette saison. L’attaquant portugais, acheté pour 109 millions de livres sterling, a été remplacé après une heure contre Porto. Il n’y a pas eu de contact visuel entre le manager et le joueur lorsque Félix a quitté le terrain.

Le joueur de 22 ans a été vu en train de chunter sur la ligne de touche dans les derniers instants après une autre passe égarée d’un coéquipier, estimant sans aucun doute que son équipe aurait été mieux servie avec lui toujours sur le terrain.

Felix n’a pas commencé un match de Liga depuis septembre. L’espoir lors de sa signature en 2019 était qu’il serait la pièce manquante du puzzle à l’avant pour accompagner une formidable défense en guidant l’Atletico vers la gloire de la Ligue des champions après avoir atteint deux finales dans l’histoire récente.

Mais l’Atletico s’est amélioré sans lui sur le terrain de Porto, à peu près de la même manière que sa forme nationale s’était améliorée avant la défaite à Cadix, une défaite survenue après quatre victoires consécutives sans Félix au départ.

Simeone est le manager le mieux payé au monde avec un salaire mensuel brut de 2,8 millions de livres sterling, mais l’accent pourrait bien maintenant être mis sur la question de savoir si le joueur de 52 ans est autorisé à quitter l’Atletico à ses propres conditions.

C’est la garantie virtuelle du football de la Ligue des champions que Simeone a régulièrement obtenue au cours de ses 11 années à ce jour, qui couvre une grande partie du coût de son emploi, mais si ce prix disparaît, espère-t-il garder Simeone avec ?

Le président du club, Enrique Cerezo, l’avait auparavant soutenu en déclarant : “Il est un énorme atout pour nous et ce sont des gens de l’extérieur qui ne veulent peut-être pas qu’il continue.”

“Simeone doit tirer le meilleur parti des ressources”

Le football européen s’attend à ce que Julien Laurens ajoute à Sky Sports : “Les discussions en ce moment sont que l’Atletico va prolonger son contrat. D’un point de vue de l’Atletico, ils ne voient pas les choses comme nous.

“Je pense que le cycle s’est terminé il y a longtemps. Je sais qu’ils ont remporté la ligue il y a deux ans lorsque Luis Suarez leur a offert une première moitié de saison parfaite, obtenant 50 points lors de leurs 19 premiers matchs de Liga cette saison-là. La seconde moitié de la saison n’était pas si bonne mais c’était suffisant.

“Ils ont donné du fil à retordre à Manchester City en Ligue des champions la saison dernière, mais l’écriture est sur le mur depuis un certain temps et c’est une humiliation pour eux. Dans un groupe avec le Club de Bruges, Porto et le Bayer Leverkusen, pour qu’ils obtiennent juste une victoire et finir en bas est une honte.

“La façon dont Simeone a utilisé Felix et ses ressources dans ce qui est une très bonne équipe n’a pas été assez bonne. Quand vous regardez les équipes qui les ont éliminés de cette compétition, c’est vraiment embarrassant.”

Alors qu’il reste encore 18 mois à son contrat lucratif avec l’Atletico, Simeone n’a jamais été aussi loin de réaliser son rêve de remporter la Ligue des champions.

Il a déjà été radié, mais avec des emplois internationaux comme après la Coupe du monde, le moment est peut-être venu pour El Cholo de commencer un nouveau chapitre.

Quelle est la prochaine étape pour l’Atlético ?

Avant la pause de la Coupe du monde, l’Atletico Madrid affronte l’Espanyol et le Real Majorque en Liga.

Ils occupent actuellement la troisième place, à neuf points du leader du Real Madrid, mais regardent par-dessus leurs épaules ceux qui recherchent une place en Ligue des champions. L’Atletico n’a qu’un point d’avance sur la Real Sociedad, cinquième.