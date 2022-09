L’Atletico Madrid condamne les chants racistes visant Vinicius Junior du Real Madrid

Atletico Madrid a publié une déclaration mardi, condamnant les chants racistes visant Vinicius Junior avant le derby de Madrid, affirmant qu’ils interdiraient les membres du club identifiés comme ayant été impliqués.

Un groupe de fans de l’Atletico a été filmé en train de chanter “Vinicius, tu es un singe” avant le derby de dimanche au stade Metropolitano, que le Real Madrid a remporté 2-1, tandis que les médias locaux ont également rapporté que des bruits de singe et des chants de “Vinicius, mourir” ont été entendus tout au long du jeu.

LaLiga a annoncé qu’elle déposerait un rapport officiel sur ce qui s’est passé avec la commission anti-violence espagnole et la commission disciplinaire de la fédération espagnole de football (RFEF).

“L’Atletico Madrid condamne catégoriquement les chants inacceptables qu’une minorité de supporters ont lancés à l’extérieur du stade avant le derby”, a déclaré le club dans son communiqué. “Notre club a toujours été caractérisé par être un espace ouvert et inclusif pour les fans de différentes nationalités, cultures, races et classes sociales et quelques-uns ne peuvent pas ternir l’image de milliers et de milliers de fans de l’Atletico qui soutiennent leur équipe avec passion et respect.

“Ces chants nous causent un énorme dégoût et indignation et nous ne permettrons à personne de se cacher derrière nos couleurs pour proférer des insultes racistes ou xénophobes. À l’Atletico Madrid, nous avons une tolérance zéro pour le racisme.

“Pour cette raison, nous avons contacté les autorités pour leur proposer notre collaboration dans l’enquête sur les événements survenus à l’extérieur du stade et exiger l’identification des personnes qui y ont participé, afin de procéder à l’expulsion immédiate de ceux qui sont membres du club.”

Vinicius Junior fait un geste vers la foule au Wanda Metropolitano lors du derby de Madrid le 18 septembre. Getty Images

L’accent avait été mis sur Vinicius lors de la préparation du derby, après qu’un invité de l’émission de télévision espagnole El Chiringuito ait déclaré que le joueur devrait “arrêter de faire le singe” en dansant pour célébrer les buts marqués.

Vinicius et le Real Madrid ont ensuite publié des déclarations condamnant les abus racistes qu’il a subis après qu’un certain nombre de personnalités du football brésilien – dont Neymar et Pelé – se soient prononcés en faveur de son soutien.

“Nous voulons également inviter tous les professionnels liés au monde du football à réfléchir”, a déclaré l’Atletico mardi. “Nous pensons que ce qui s’est passé dans les jours qui ont précédé le derby était inacceptable. Les fans sont invités à faire preuve de bon sens et de rationalité et, néanmoins, des professionnels de différents domaines ont généré une campagne artificielle au cours de la semaine, allumant la mèche de la polémique sans mesurer la l’impact de leurs actions.”

Le club a ajouté: “La douleur que ressent la famille rouge et blanche à cause de ce qui s’est passé est énorme. Nous ne pouvons permettre à personne d’associer nos fans à ce type de comportement et de remettre en question nos valeurs à cause d’une minorité qui ne nous représente pas. Nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne les aurons pas expulsés de la famille rouge et blanche, car ils ne peuvent pas en faire partie.”