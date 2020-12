L’Atlético Madrid a été tenu à un match nul 1-1 contre une équipe épuisée du Bayern Munich mardi et n’a pas réussi à assurer sa place dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Joao Felix a mis l’Atletico en tête en première mi-temps, mais Thomas Muller a égalisé sur penalty à la 86e.

Une victoire aurait suffi à donner à l’Atletico une place en huitièmes de finale après que le Lokomotiv Moscou ait perdu 3-1 à domicile contre Salzbourg plus tôt mardi, mais le match nul ne laissait au club espagnol que deux points d’avance sur la troisième place de Salzbourg, qui son adversaire au dernier tour.

Le Bayern avait déjà conquis la première place après quatre victoires consécutives dans le groupe et avait plusieurs partants réguliers au repos pour le match dans la capitale espagnole. Le champion en titre a obtenu 13 points, tandis que le Lokomotiv est resté avec trois.

L’Atletico contrôlait la majeure partie du match, créant les opportunités les plus dangereuses. Le Bayern n’a menacé de contre-attaquer que quelques fois et la première tentative de but a eu lieu en seconde période.

Flix a donné l’avantage aux hôtes à bout portant après une belle course sur le flanc droit de Marcos Llorente, qui a réussi à franchir la ligne arrière juste avant que le ballon ne pénètre au centre de la surface.

Muller a nivelé le jeu depuis le point de penalty après avoir été renversé dans la zone.