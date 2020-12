L’attaquant de l’Atletico Madrid, Diego Costa, a déclaré avoir une équipe suffisamment profonde et la mentalité pour remporter le titre de la Liga cette saison après avoir marqué à son retour de blessure lors de la victoire 3-1 de samedi sur Elche.

Costa est l’un des trois seuls survivants aux côtés du capitaine Koke et du défenseur Jose Gimenez, ainsi que de l’entraîneur Diego Simeone, du côté qui a remporté le dernier titre du club en 2014 et il pense que la génération actuelle de joueurs est assez bonne pour répéter l’exploit.

« Nous sommes une équipe avec une excellente structure et nous avons tout ce qu’il faut pour nous battre avec les plus grandes équipes et nous devons être tout de suite avec elles », a-t-il déclaré aux journalistes.

Costa faisait son retour après un passage sur la touche en raison d’une thrombose veineuse profonde et a marqué pour la première fois depuis le premier jour de la saison, marquant du point de penalty après que Luis Suarez ait frappé deux fois.

Il a dit que lui et l’Uruguayen avaient un sens de la concurrence sain qui se reproduisait dans l’équipe.

« Luis ne marquait pas ces derniers temps, le jour de mon retour, il en marque deux, le coquin effronté », a plaisanté Costa.

«Mais j’espère qu’il continue comme ça, je suis tellement heureux pour lui, il est un buteur naturel et plus il marque, mieux ce sera pour l’équipe. On va continuer à marquer et à se battre pour entrer dans l’équipe tout en se respectant.

C’est de cela qu’il s’agit si nous voulons réaliser quelque chose de grand cette saison, nous devons être comme dans la saison où nous avons remporté la Liga, quand nous avions une bonne équipe et quand un joueur était blessé, un autre est entré et a maintenu les mêmes normes. . »