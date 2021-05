L’Atletico Madrid a battu le Real Madrid au titre de la Liga dans le drame de la dernière journée

L’Atletico Madrid a remporté la Liga pour la première fois en sept saisons. Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via Getty Images

L’Atletico Madrid a remporté la Liga pour la première fois depuis 2014 après un retour 2-1 lors de la dernière journée au Real Valladolid qui les a vus décrocher le titre devant son rival le Real Madrid.

– ESPN + annonce un accord pluriannuel sur les droits de la Liga

Valladolid avait pris l’avantage à la mi-temps sur l’Atletico avant les buts de Ange Correa et Luis Suarez renversé le score. Le revirement tardif de Madrid pour battre Villarreal 2-1 n’était pas pertinent en raison du résultat de l’Atletico.

Les résultats signifient que l’équipe de Diego Simeone termine la saison avec 86 points, deux devant Madrid, deuxième et sept au-dessus de Barcelone, troisième.

C’est la onzième fois que l’Atletico est sacré champion d’Espagne, avec seulement trois d’entre eux au cours des 40 dernières années, en 1996, 2014 et maintenant 2021.

Simeone a maintenant remporté deux titres de la Liga, une Copa del Rey et une Supercopa Espana en une décennie aux commandes, ainsi que deux succès en Ligue Europa et deux Super Coupes de l’UEFA.

L’Atletico a été le favori du titre pendant une grande partie de la saison, en tête du classement depuis le 5 décembre, date à laquelle il s’est imposé avec une victoire 2-0, également contre Valladolid.

La clé de leur succès en début de saison était la forme de l’attaquant Suarez – jugé excédentaire par rapport aux exigences de Barcelone l’été dernier – qui a marqué 16 buts lors de ses 17 premiers matchs.

VOS CHAMPIONS DE LALIGA 2020/21 !!! 🔴⚪#CampeonesPartidoAPartido pic.twitter.com/MLFWK8X7am – Atlético de Madrid (@atletienglish) 22 mai 2021

Le rôle de Marcos Llorente, converti en milieu offensif cette saison par l’entraîneur Simeone, a également été crucial, récoltant 12 buts et 11 passes décisives.

Le 31 janvier, une victoire 4-2 à Cadix mettait l’Atletico à 10 points d’avance sur Madrid et le Barca dans la course au titre.

Cela a été suivi d’une période plus difficile, alors que les buts de Suarez se tarissaient et que trois défaites et six nuls ont permis aux rivaux au titre de l’Atletico de commencer à réduire l’écart.

Il y a deux semaines, une journée de montagnes russes 35 a vu l’Atletico perdre plus de points lors d’un match nul 0-0 avec Barcelone au Camp Nou – dans ce qui semblait être un résultat potentiellement décisif – seulement pour que Madrid soit tenu 2-2 par Séville un jour plus tard. .

Le week-end dernier, alors que les dix matches de la 37e journée se disputaient simultanément, l’Atletico semblait avoir gâché ses chances de titre en s’inclinant 1-0 à domicile contre Osasuna, le Real menant par le même score à l’Athletic Bilbao.

Deux buts dans les dix dernières minutes de Renan Lodi et Suarez ont renversé la course, une victoire 2-1 préparant la spectaculaire finale de la ligue samedi.