BARCELONE, Espagne: Lionel Messi a franchi le cap de tous les temps de Pel pour leurs clubs en marquant son 644e but en carrière pour Barcelone mardi, tandis que l’Atltico Madrid a battu la Real Sociedad 2-0 pour augmenter son avance du championnat espagnol.

Messi, qui a aidé Barcelone à s’imposer 3-0 à Valladolid, avait égalé le score de tous les temps de Pels samedi. Son 643e but en carrière pour Barcelone depuis ses débuts en 2004 a égalé le total de Pels pour Santos de 1957 à 1974.

Lors d’une rencontre entre le leader et la sensation de la ligue cette saison, Atltico a réalisé une autre performance dominante pour montrer pourquoi il est le favori du début du titre.

L’équipe de Diego Simeones a pleinement profité de ses meilleures occasions de marquer et sa défense est restée étanche du début à la fin.

Mario Hermoso de la tête sur un coup franc de Yannick Carrasco donne l’avantage aux visiteurs de Saint-Sébastien quatre minutes après la mi-temps. Marcos Llorente a mis le résultat hors de doute à la 74e avec une frappe puissante du bord de la surface.

L’Atltico a pris trois points d’avance sur le Real Madrid, deuxième. Sociedad a été laissé à la troisième place à six points de retard. Le club du Pays basque avait mené la ligue plus tôt cette saison, mais a maintenant disputé six tours sans victoire.

Barcelone est resté à la cinquième place à huit points derrière l’Atltico.

L’Atltico a un match de plus à jouer que Madrid et Barcelone et trois matchs de plus que la Sociedad.

MESSI & PEDRI

Messi a marqué le dernier but de son équipe à Valladolid alors que Barcelone excellait dans une formation expérimentale de l’entraîneur Ronald Koeman.

Koeman a essayé plusieurs alignements différents depuis qu’il a repris Barcelone l’été dernier avec pour mission de réparer une équipe qui avait touché le fond lors d’une défaite historique de 8-2 contre le Bayern Munich.

Après avoir vu son équipe ne pas gagner à l’extérieur en quatre matchs, Koeman a opté pour sa transformation la plus profonde à Valladolid. Il a déployé une défense de trois défenseurs centraux et a gardé Antoine Griezmann et Philippe Coutinho les signatures vedettes du club ces dernières saisons et le leader du milieu de terrain Sergio Busquets sur le banc.

Cela a laissé Martin Braithwaite seul pour lancer l’attaque derrière deux meneurs de jeu à Messi et Pedro Pedri Gonzlez, 18 ans. Le stratagème a également permis à Sergio Dest d’attaquer plus profondément sur le flanc droit.

Messi a lancé une passe en avant pour Clement Lenglet pour se diriger vers le premier match de la 21e minute. Messi a ensuite joué le ballon large à Dest, qui l’a mis au carré pour que Braithwaite touche à la maison à la 35e.

La connexion entre Pedri et Messi a cliqué partout, mais elle a brillé au 65e lorsque l’adolescent a installé le vétéran.

Après avoir reçu le ballon près du bord de la zone, Pedri a aidé Messi en faisant rouler habilement sa botte sur le ballon pour le pousser derrière lui pour rencontrer la course des Argentins. La passe lisse a laissé Messi libre pour finalement battre le gardien Jordi Masip, qui avait nié avec deux fois.

Messi a également frappé le poteau dans le temps d’arrêt.

LA DÉFENSE D’ABORD

Atltico était sans Joo Flix en raison d’une infection de la gorge. Il a compensé l’absence de son attaquant le plus dynamique en appliquant une défense suffocante pour annuler l’attaque normalement fluide des Sociedades.

Sociedad a récupéré David Silva après s’être remis d’une blessure musculaire qui l’avait mis à l’écart pendant trois matches consécutifs.

Le retour de Silvas n’a cependant pas été suffisant pour percer le bloc défensif des visiteurs qui a laissé Jan Oblak avec très peu de travail. Le gardien slovène n’a pas eu besoin de faire un arrêt avant la 83e quand il s’est étiré pour parer un coup franc de Martn Merquelanz.

Oblak n’a concédé que cinq buts en 13 matchs de championnat.

Hermoso avait eu du mal à pénétrer Atlticos à partir de 11 ans la saison dernière, mais il a gagné une place sur le côté gauche de la défense à trois que Simeone a utilisée à certains moments cette saison. Le but était son deuxième de la saison.

Après l’ouverture de Hermosos, Atltico a poussé pour un deuxième but avec Carrasco menaçant à deux reprises avec ses centres du flanc gauche. Une autre attaque sur la gauche a conduit Luis Surez à recevoir le ballon au fond de la surface. Sa passe destinée à Carrasco a été déviée par un défenseur sur le chemin de Llorente, qui l’a renvoyée.

AUTRES RÉSULTATS

Villarreal a conservé la quatrième place malgré un match nul 1-1 avec l’Athletic Bilbao.

Une frappe tardive de longue distance de Jess Suso Fernndez a donné à Séville une victoire 1-0 à Valence.

Osasuna est resté à la dernière place après avoir cédé à deux reprises la tête lors d’un match nul 2-2 à Elche.

Huesca est également resté dans la zone de relégation après un match nul 1-1 contre Levante.

___

