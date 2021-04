L’Atletico Madrid et l’Inter Milan ont suivi Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur et Manchester United pour annoncer leur retrait de la proposition de Super League européenne (ESL).

Pendant ce temps, l’AC Milan et la Juventus ont publié des déclarations indépendantes plus tard mercredi clarifiant leurs positions concernant l’ESL, mais sans confirmer qu’elles avaient complètement abandonné le projet.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Le chaos de la Super League alors que les clubs anglais se retirent

– Woodward démissionne de son poste de directeur général de Man United

– Olley: Scène de Chelsea alors que les fans se réjouissent de la sortie de la Super League

Dimanche, 12 équipes européennes de premier plan ont confirmé la création d’un tournoi d’échappée en milieu de semaine, avec le Real Madrid, Barcelone, la Juventus et Milan les autres équipes impliquées.

Cependant, à la suite d’une réaction intense des fans, les six clubs anglais ont progressivement annoncé leur retrait mardi, avant que l’Atletico et l’Inter ne fassent de même mercredi.

« Le conseil administratif de l’Atletico Madrid s’est réuni mercredi matin et a décidé de communiquer formellement à la Super League et au reste des membres fondateurs notre décision de ne plus faire partie du projet », Déclaration de l’Atletico lis.

« L’Atletico Madrid a pris la décision de se retirer du projet lundi en réponse à des circonstances qui font que ce n’est plus possible. Pour le club, il est essentiel que tous les membres du Rojiblanco la famille était en harmonie, en particulier nos fans. «

Aucun joueur de l’Atletico ne s’est exprimé publiquement, mais des sources ont déclaré à ESPN que le mécontentement de l’équipe face à l’implication du club avait également joué un rôle dans la décision. Un certain nombre d’acteurs n’ont pas été impressionnés par la manière dont les événements s’étaient déroulés depuis l’annonce de la nouvelle dimanche soir.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’Atletico avait initialement vu les propositions favorablement et ne s’attendait pas au «rejet» de la décision de la part des fans et des groupes de supporters.

« L’équipe première et le manager ont montré leur satisfaction face à la décision du club, comprenant que le mérite sportif devrait être au-dessus de tout autre critère », a ajouté le communiqué.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avant le choc de l’Atletico avec Huesca peu de temps après l’annonce de l’Atletico, le manager Diego Simeone a déclaré: « Je pensais que le club ferait ce qu’il pensait être le mieux pour le club.

« Nous pensons qu’il est bon de se tourner vers nos fans, et surtout de se tourner vers la famille Atletico, le staff, les joueurs, le président, tout le monde autour de l’Atletico Madrid.

« Ce que je pense, je le dis aux gens à qui je dois le dire. Et je leur dis ce que je ressens. Je ne veux pas en dire plus ici … J’ai fait confiance au club. Nous pensons que c’est bon pour tout le monde. . «

Des sources avaient déclaré mardi à ESPN que l’Inter prévoyait de se retirer de la Super League et ont officialisé leur décision mercredi.

« Le FC Internazionale Milano confirme que le club ne fait plus partie du projet de Super League », Déclaration inter lis.

«Nous sommes toujours déterminés à offrir aux supporters la meilleure expérience de football; l’innovation et l’inclusion font partie de notre ADN depuis notre fondation. Notre engagement avec toutes les parties prenantes pour améliorer l’industrie du football ne changera jamais.

« L’Inter estime que le football, comme tout secteur d’activité, doit avoir intérêt à améliorer constamment ses compétitions, pour continuer à exciter les fans de tous âges à travers le monde, dans un cadre de viabilité financière.

« Avec cette vision, nous sommes impatients de continuer à travailler avec les institutions et toutes les parties prenantes pour l’avenir du sport que nous aimons tous. »

Le Barça a également pris ses distances avec le projet lundi, confirmant que la participation serait conditionnelle au vote des membres du club de la Liga en faveur de la proposition, ont déclaré des sources à ESPN.

Avant les annonces de l’Atletico et de l’Inter, le président de la Juve, Andrea Agnelli, avait déclaré qu’il estimait que les décisions de retrait prises par les équipes anglaises signifiaient que la Super League « ne pouvait pas aller de l’avant ».

Plus tard mercredi, Milan a également publié une déclaration expliquant leur position par rapport à la Super League. On y lisait: «Nous avons accepté l’invitation à participer au projet de Super League avec la véritable intention de proposer la meilleure compétition européenne possible aux fans de football du monde entier et dans le meilleur intérêt du club et de nos propres supporters.

«Le changement n’est pas toujours facile, mais l’évolution est nécessaire pour progresser, et les structures du football européen ont évolué et changé au fil des décennies.

« Cependant, les voix et les préoccupations des supporters du monde entier ont été clairement exprimées à propos de la Super League, et l’AC Milan doit être sensible à la voix de ceux qui aiment ce merveilleux sport. Nous continuerons à travailler dur pour proposer un modèle durable. pour le football. «

La Juventus a emboîté le pas peu après, avec une déclaration qui lit: « En référence au communiqué de presse publié par Juventus Football Club SpA le 19 avril 2021, relatif au projet de création de la Super League, et au débat public qui a suivi, l’émetteur précise pour être au courant de la demande et des intentions exprimées par certains clubs de se retirer de ce projet, bien que les procédures nécessaires prévues par l’accord entre les clubs ne soient pas achevées.

«Dans ce contexte, si la Juventus reste convaincue de la solidité des locaux sportifs, commerciaux et juridiques du projet, elle estime qu’à l’heure actuelle, les chances que le projet soit achevé sous la forme initialement conçue sont limitées.

« La Juventus reste déterminée à poursuivre la création de valeur à long terme pour la société et l’ensemble de l’industrie du football. »

L’annonce dimanche de la création de la ligue pour remplacer la Ligue des champions avait envoyé une onde de choc dans le monde du football et au-delà.

Dans une interview télévisée lundi soir, le président madrilène Florentino Perez – nommé premier président de la Super League – a cité la réduction des revenus et le déclin de l’intérêt des jeunes pour le football comme principales motivations du projet, affirmant que « nous voulons sauver le football » et les clubs «mourront tous» sans une telle réforme majeure.

Cependant, la pression des instances dirigeantes du football, des politiciens et des supporters – en particulier au Royaume-Uni – a contraint les six clubs de Premier League impliqués à se retirer mardi soir.