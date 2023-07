L’Atletico en colère après le transfert de Felix à Barcelone – sources

L’Atletico Madrid est surpris et en colère contre João Félix après que l’attaquant a déclaré qu’il « adorerait jouer pour Barcelone » alors qu’il cherche à s’éloigner du club, ont déclaré des sources à ESPN.

L’international portugais, 23 ans, est de retour à l’entraînement de pré-saison avec l’Atletico après avoir passé la seconde moitié de la saison dernière à l’extérieur dans une période de prêt infructueuse à Chelsea.

« Barcelone a toujours été mon premier choix et j’aimerais rejoindre le Barça », a déclaré Joao Felix au journaliste Fabrizio Romano mardi. « C’était mon rêve depuis que je suis enfant… Si ça arrive, ce sera un rêve devenu réalité pour moi. »

Des sources proches de l’Atletico ont déclaré à ESPN que Felix avait « tout faux » en termes de timing et de manière de ses commentaires.

Le club n’était pas au courant que le joueur prévoyait de parler publiquement.

Barcelone a signé un défenseur Inigo Martinezmilieux de terrain Ilkay Gündogan et Oriol Romeu et l’attaquant Vitor Roque cet été – ce dernier devant se joindre en 2024 – mais n’ont pas encore enregistré leurs nouveaux arrivants.

Des sources ont déclaré à ESPN que le Barça s’était vu offrir Felix ces dernières semaines, mais la situation financière délicate du club signifie qu’ils ne pourraient le signer qu’en prêt.

L’agent de l’attaquant Jorge Mendes entretient de bonnes relations avec le président du Barça, Joan Laporta, et représente un certain nombre de joueurs du club, dont Ansu Fati, Alexandre Balde et Lamine Yamal.

Le Barça a déjà été lié à Félix – il a été discuté lors des négociations sur le retour d’Antoine Griezmann à l’Atletico – mais il y a un débat interne au club entre ceux qui le considèrent comme un joueur exceptionnel et d’autres qui se demandent pourquoi il a n’a pas réussi à réaliser son potentiel.

L’Atletico pense que l’objectif de Felix en faisant les remarques de mardi était d’éviter de partir avec l’équipe lors de sa tournée de pré-saison, l’Atletico devant se rendre en Corée du Sud, au Mexique et aux États-Unis.

Le seul intérêt pour Felix dont l’Atletico a été informé vient d’Aston Villa, ont indiqué des sources.

La relation de Felix avec l’entraîneur Diego Simeone n’était pas aussi mauvaise que cela a été largement rapporté, mais des sources ont déclaré que l’attitude du joueur lors de l’entraînement de pré-saison avait été décevante et que sa relation avec ses coéquipiers avait également souffert.

Felix a rejoint l’Atletico dans le cadre d’un transfert record de 126 millions d’euros (141 millions de dollars) en 2019.

Après trois saisons et demie incohérentes à Madrid, il a rejoint Chelsea lors de la fenêtre de transfert de janvier de cette année, faisant 16 apparitions en Premier League et marquant quatre buts.

Moises Llorens d’ESPN a également contribué à ce rapport.