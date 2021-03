L’Atletico devrait-il s’inquiéter que Simeone suive le chemin de Wenger avant le test de Madrid?

Même dans la semaine qui a précédé un derby madrilène d’une importance cruciale et potentiellement déterminante pour la carrière, avec son équipe en tête de la Liga comme ils l’ont été pratiquement toute la saison, le manager de l’Atletico, Diego Simeone, a des leçons à tirer de l’ancien patron d’Arsenal, Arsène. Wenger. Il y a une leçon pour éviter de devenir «satisfait» et de ne pas avoir peur d’atteindre les plus grands objectifs. Une leçon sur le fait de ne pas se contenter de «sûr» au lieu d’oser rêver. Et une leçon sur le fait de ne pas laisser le succès financier, et ses récompenses personnelles associées, émousser l’attitude «qui ose gagne» sans laquelle la vraie gloire serait perpétuellement insaisissable.

Si vous mettez de côté le match amical d’ouverture de la saison de l’Angleterre du Charity / Community Shield, Wenger a remporté 10 trophées majeurs en 22 ans à Arsenal. Au cours des neuf années complètes de Simeone à la tête d’Atleti, l’Argentin a inspiré Los Rojiblancos à sept – dont trois en Europe – sans doute le meilleur sort de l’histoire du club.

Simeone est déjà l’entraîneur qui a remporté le plus de trophées en 118 ans d’existence d’Atleti et maintenant, alors que lui et ses troupes poursuivent un premier titre de champion depuis 2013-14, ils doivent affronter leur ennemi, le Real Madrid, encore.

C’est un derby qui offre à Atleti une chance en or de marquer huit points d’avance au sommet de la Liga, avec un match en cours et 13 matchs à jouer. Une énorme opportunité, non? Le genre de défi qui fait gonfler le sang dans vos veines avec des endorphines; l’instinct de «combat» avertit son frère de «fuite» de quitter la ville alors que la mentalité guerrière prend le dessus. Ou est-ce « le moment des fesses grinçantes », pour emprunter la phrase tristement célèbre du légendaire manager de Manchester United, Sir Alex Ferguson? Est-ce le genre de scénario de menace / opportunité qui, ces jours-ci, fait que Simeone se montre prudent, averse au risque et craintif?

Le fait est qu’Atleti, au cours des dernières saisons, a rétréci face à ces tests – ils n’ont pas été faits de ce que la NASA appelle «les bonnes choses». On commence à avoir l’impression qu’eux et Simeone peuvent souffrir d’une Wenger-isation.

Cela fait cinq ans que l’Atleti a battu Madrid en Liga; six ans depuis qu’ils les ont battus à la maison. Statistiques horribles. Accordé, Los Colchoneros a battu Barcelone 1-0 plus tôt cette saison, mais même cela était très en retard – c’était la première victoire de Simeone en 18 matches de Liga contre les Catalans, un sort qui s’étendait sur les règnes de huit différents managers du Barca! Une autre statistique horrible.

Mais à l’exception notable d’une passionnante victoire 4-2 contre Madrid en finale de la Super Coupe d’Europe 2018 et de la victoire de la Ligue Europa quelques mois plus tôt, l’incapacité d’Atleti à produire de grandes performances dans les grands matches depuis sa défaite en finale de la Ligue des champions 2016 est commence à les faire ressembler à une équipe qui bouffe ses lignes.

Diego Simeone a hissé l’Atletico au sommet de la ligue. Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

Est-ce à cause de leur manager? L’ancien coéquipier international de Simeone, le patron du PSG Mauricio Pochettino, m’a dit récemment qu’il aspire à ce que ses joueurs soient «des loups, pas des chiens domestiques». Est-ce que Simeone, comme Wenger, est devenu un peu apprivoisé?

En 2017, Atleti a perdu la demi-finale aller de la Ligue des champions contre Madrid 3-0. L’égalité était effectivement terminée et la finale hors de portée après seulement 90 minutes et même une victoire 2-1 dans le match inversé n’a pas pu les sauver.

Un an plus tard, il y a eu une brillante victoire 3-0 contre Marseille en finale de la Ligue Europa, mais c’était une opportunité qui n’a échoué que parce qu’ils avaient initialement perdu à domicile contre Chelsea et ont perdu quatre points contre la modeste équipe azerbaïdjanaise Qarabag pour flop. troisième place dans le groupe C de la Ligue des champions.

En 2019, l’équipe de Simeone a été battue 4-0 au Signal Iduna Park par le Borussia Dortmund, ce qui signifie que les deux équipes sont à égalité en tête du groupe A, mais Atleti a perdu le record en tête-à-tête et a attiré la Juventus en huitièmes de finale. de venir deuxième. Gagnant 2-0 au match aller, ils sont allés à Turin et ont été complètement écrasés 3-0 pour s’écraser – un résultat profondément peu glorieux d’une équipe dont la marque de fabrique a toujours été sa capacité infaillible à défendre une avance d’un seul but et à gagner 1- 0.

La saison dernière, au milieu des changements forcés de la pandémie de coronavirus, ils étaient deuxièmes meilleurs contre Liverpool sur deux matches en huitièmes de finale, mais grâce à une bévue du gardien suppléant des Reds Adrian et à une apparition tardive du match vainqueur par le remplaçant Marcos Llorente. , qui a marqué deux buts en prolongation, ils sont passés par 4-2 au total. Cependant, ils ont ensuite subi une légère défaite 2-1 contre le RB Leipzig en quarts de finale alors que Tyler Adams marquait tardivement.

Les deux plus grands matchs d’Atleti cette saison ont ajouté à leur profil grandissant en tant qu’équipe qui remportera des victoires étroites contre des équipes inférieures ou hors forme, mais qui ne sont ni impitoyables ni « survivent à tout prix ». D’abord, ils ont été démantelés 4-0 à Munich par les champions en titre du groupe A de la Ligue des champions, puis, au niveau national, Madrid les a rendus naïfs comme des enfants et athlétiquement comme des retraités lors d’une victoire 2-0 à l’Estadio Alfredo Di Stefano en décembre.

La chose inquiétante, au-delà des performances sans effusion de sang dans des matchs qui peuvent être la porte d’entrée vers des trophées, est de savoir si Simeone suit un déclin à la Wenger en perdant son avantage et en devenant «à l’aise». Bien que l’héritage du Français à Arsenal soit toujours exceptionnel, le début de Wenger à éloigner l’équipe, le club et ses propres ambitions du succès majeur des trophées a ses racines dans la construction d’un nouveau stade ambitieux et extrêmement coûteux. Sonner des cloches, fans d’Atleti?

Arsenal et leur manager avaient certainement la responsabilité de gagner autant d’argent que possible à chaque opportunité, mais le mot d’ordre de Wenger a commencé à être «top quatre». Ne pas gagner le titre; ne pas gagner la Ligue des champions. Non. Finir quatrième de la ligue pour garantir l’argent nécessaire pour jouer au football européen pour une autre saison.

Dès 2012, Wenger, le manager qui avait conquis le légendaire « Double » en 1998, avait été assez courageux pour affronter Ferguson à son plus féroce et pour qui les « Invincibles » 2003-04 ont fait un effort supplémentaire. maintes et maintes fois, a commencé à dire que «se qualifier pour la Ligue des champions est comme un trophée».

Ce n’est pas. Pas le moindre. C’est vital, c’est lucratif et c’est peut-être la clé pour qu’un entraîneur conserve son travail – mais ce n’est pas et ne sera jamais la même chose que de gagner un trophée. Confondre l’effort brutal qu’il faut pour être «gagnant» avec les calculs actuariels gérés nécessaires pour réussir financièrement et en termes sportifs, vous êtes déjà à moitié mort.

Wenger a duré six ans de plus, pendant lesquels Arsenal n’était pas compétitif pour le titre anglais; les standards ont glissé et le « deuxième meilleur » est devenu assez bon dans tout le club jusqu’à ce qu’ils échouent inévitablement à faire partie des quatre premiers en 2017 et qu’ils n’aient plus joué au football en Ligue des champions depuis.

C’était une pourriture lente et débilitante; triste à regarder et encore loin d’être complètement guéri. Bien sûr, tout cela doit être mis en balance avec le fait que 20 qualifications consécutives pour la Ligue des champions et plusieurs victoires en FA Cup ont rapporté plusieurs millions pour un club qui avait une masse salariale importante, qui a essayé de concourir pour des signatures décentes et qui a construit un stade impressionnant de 390 millions de livres sterling (environ 590 millions de livres sterling en termes actuels).

En 2017, lorsque Atleti a ouvert son stade Wanda Metropolitano, il avait coûté 310 millions d’euros. Même avec les transferts de joueurs, la vente de leur ancien stade Vicente Calderon et les installations de prêt, cette réalisation n’aurait pas été possible, certainement dans le même calendrier de construction, sans les 530 millions d’euros de revenus de l’UEFA, grâce aux exploits de Simeone dans le football européen. , depuis qu’il a rejoint.

À la fois en termes financiers et de trophées, Simeone est « Golden Child » de l’Atletico Madrid, mais ce record du grand match que j’ai détaillé ci-dessus a révélé que c’était le point le plus bas absolu la semaine dernière contre Chelsea.

Non seulement Atleti était abject, mais tout le concept stratégique était lâche. Fraîchement déçu d’avoir perdu cinq points en deux matchs contre Levante – et voir ce qui était autrefois une avance béante au sommet de la Liga ramené à trois points pour sentir le souffle chaud et colérique du Real Madrid sur leur cou – Simeone a tracé le match « à domicile » contre Chelsea comme si Atleti était un petit club. Leur configuration a été répertoriée comme un 5-3-2, mais Los Rojiblancos souvent défendu avec six!

Chelsea savait que Luis Suarez, 34 ans, ne pouvait pas sprinter à 30 mètres dans un écart, a deviné que Simeone serait assez stupide pour garder Moussa Dembele sur le banc et que Marcos Llorente, qui prospère dans l’espace pour courir derrière les défenses et créer des chances de marquer des buts, serait relégué à l’arrière droit (ce qui était une erreur calamiteuse.) Les Blues ont donc défendu haut, repoussé Atleti et remporté chaque pari tactique du manager Thomas Tuchel. Ils ont gagné 1-0 – avec un but à l’extérieur – aussi.

C’était sans doute la performance la plus faible, la moins acceptable et non streetwise de toute l’ère Simeone. Si un entraîneur stagiaire essayant d’obtenir sa licence UEFA affichait ce genre de maladresse tactique et stratégique, il aurait échoué avant de se voir dire de revenir l’année prochaine après un torrent de devoirs de rattrapage.

Le week-end dernier, à Villarreal, Atleti est réapparu: intransigeant, reconnaissable, obstinément déterminé à maintenir le peu d’avance qu’il lui restait dans la Liga et ils ont emporté un parcours de trois points qui pourrait bien s’avérer être le plus important des leur saison.

Après avoir concédé en huit matchs consécutifs, le pire bilan de tout le règne de Simeone, une feuille blanche est soudainement arrivée dans une victoire 2-0. Le Real Madrid a ensuite perdu des points à domicile contre la Real Sociedad et maintenant, en un clin d’œil, la rédemption plane juste à la portée de Simeone.

Lorsque cet Argentin autrefois belliqueux et affamé est arrivé pour la première fois pour attraper Atleti par la peau du cou et le ramener en lice, il a mis fin à une course de 14 ans au cours de laquelle Atleti, par crochet ou par escroc, ne pouvait tout simplement pas battre Madrid dans un derby. correspondre.

La finale de la Copa del Rey 2013 a mis fin à cette tache brutale sur l’histoire d’Atleti. Maintenant, comme indiqué précédemment, cela fait encore une fois six longues et douloureuses années depuis qu’ils ont vaincu Los Blancos sur Atleti turf. Quand Simeone a pris la relève Los Rojiblancos n’avait pas remporté le titre depuis 15 ans – il a trié cela aussi.

Que lui et Atleti puissent ou non corriger la terrible démonstration contre Chelsea lorsqu’ils se rendront à Stamford Bridge plus tard ce mois-ci n’est pas vraiment hors de propos. Mais le prix clé est de devenir les champions d’Espagne. Même en l’absence de leurs fans extraordinaires, Simeone a les ressources de jeu et le total des points, alors qu’il y a suffisamment de difficultés dans les camps adverses, pour transporter Atleti à ce qui ne serait que leur troisième titre espagnol en 44 ans.

Ce qui est maintenant en question est de savoir si cet homme autrefois féroce et vorace a encore la perspicacité tactique, l’énergie électrique, l’ambition, le dynamisme, la confiance et l’admirable effronterie qui peuvent forcer Atleti à franchir la ligne d’arrivée en mai. Ou est-ce que Simeone, pour des raisons similaires, après un succès similaire et avec un degré de puissance presque identique dans un club qu’il a fait grand, est devenu un Wenger « confortable » des derniers jours? Dimanche après-midi contre Madrid apportera une réponse partielle.