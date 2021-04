Gerard Pique le savait, et peut-être qu’ils le savaient tous. D’ici là au moins, à un moment ou à un autre, ils l’avaient tous dit, même s’ils n’y croyaient pas. Ce jour-là, cependant, il l’a fait et bientôt, les autres l’ont rejoint. Pour une fois, le défenseur de Barcelone pourrait apprécier de faire une interview d’après-match, a-t-il déclaré. Et donc, debout au Sanchez Pizjuan fin février, suite à une victoire 6-1 de Barcelone sur Séville, il a pris sa place devant le micro et les tribunes vides, a souri et a dit: « Oui, bien sûr, il y a encore une course au titre de la ligue – des choses pires ont été vues. «

C’était une façon inhabituelle de le dire, mais le manager de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, savait qu’il avait raison, et c’est ce qui a fait mal.

Cela se reproduisait-il? Le club qui a perdu trois Coupes d’Europe en moins de trois minutes au total, dont deux sous la direction de Simeone, serait-il également sur le point de perdre un titre de champion de manière catastrophique? Des choses pires ont été constatées, mais pas bien pires.

Lorsque l’Atletico a battu Cadiz 4-2 le 31 janvier, la course au titre semblait terminée. Janvier s’est clôturé avec l’Atletico 10 points d’avance au sommet – et avec un match en main. Ils avaient atteint 50 points et étaient sur la bonne voie pour 100. Pour le contexte, Madrid et Barcelone étaient sur la bonne voie pour 76.

« Nous devons être réalistes », a admis le manager du Barca Ronald Koeman. « Nous ne sommes pas en mesure de gagner beaucoup. » Pendant ce temps, l’assistant de Zinedine Zidane au Real Madrid, David Bettoni, a insisté: « Les supporters madrilènes croient toujours en l’équipe, car son ADN est de se battre jusqu’au bout. » Mais cela ressemblait à une question de fierté, pas de points et la fin, Bettoni le savait, était proche.

C’était fini. Seulement, ce n’était pas fini.

Février a tout changé. L’Atletico a perdu autant de points en 12 jours qu’ils l’avaient précédemment abandonné toute la saison. De 50 sur 57 possibles à seulement cinq au cours de leurs quatre derniers matchs. En huit matchs, 11 points ont glissé après avoir perdu seulement 17 en 19 matchs précédents. Ils ont frappé la barre, le poteau, le gardien de but et les gardiens manqués, mais ils n’ont tout simplement pas trouvé de chemin comme avant. La peur les visita à nouveau; la pression est venue, le fatalisme. Les jeux en cours – dont les points étaient inévitablement comptés à l’avance, comme s’ils n’avaient même pas besoin d’être joués – ont été épuisés, ces vies supplémentaires ont disparu.

A Barcelone et Madrid pendant ce temps, quelque chose a bougé. Lentement au début, mais à chaque jeu qui passe, ils prenaient de la vitesse. Ce n’était pas toujours joli, mais les points étaient là. À la fin d’une victoire 1-0 au Real Valladolid, Lucas Vazquez de Madrid a raconté à ses coéquipiers l’importance de ce résultat. Madrid avait résisté là-dedans, ils avaient souvent été relâchés, et maintenant il y avait une chance. D’une manière ou d’une autre.

Les marges pourraient être bonnes. Prenez la semaine 27. Deux clichés brillants tardivement: un de Karim Benzema, un de Luis Suarez; on touche le poteau et entre, on touche le poteau et on sort. Benzema marque contre Elche, Suarez ne contre Getafe, laissant Madrid à seulement six points de l’Atletico. Jeu sur. Faites demi-tour et l’Atletico aurait 10 points d’avance sur Madrid. Game off.

C’était un thème récurrent, une troisième mission de sauvetage tardive consécutive pour Madrid: Real Sociedad (égaliseur à la 89e minute), Atletico (égaliseur à la 88e minute) et Elche (vainqueur à la 92e minute). Quant à Barcelone, il est invaincu lors de ses 19 derniers matchs. Peu convaincants au début, ils volent maintenant et sont sans aucun doute la meilleure équipe d’Espagne. Le seul doute est de savoir s’ils l’ont laissé trop tard, si l’Atletico peut s’accrocher à ce qu’il a.

L’Atletico Madrid détenait autrefois une avance de 10 points en Liga – avec un match en cours – mais n’a plus que quatre points d’avance sur le Barça et six sur le Real Madrid, avec 10 matchs à jouer. Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

Le derby avait fait le plus de dégâts aux leaders de la ligue, une occasion pour l’Atletico d’éliminer efficacement ses rivaux uniquement pour que Benzema obtienne cet égaliseur tardif. Mais ce n’était pas le seul: Celta avait égalisé à la 89e minute. À la recherche d’un égaliseur de dernière minute contre Levante, ils avaient laissé un but ouvert et concédé à la place. Cela va dans les deux sens, bien sûr: le week-end dernier, Alaves aurait pu faire la même chose, seulement pour que Jan Oblak de l’Atletico sauve une pénalité tardive; la vulnérabilité révélée et les nerfs à la vue de tous, mais cette fois, le désastre a été évité.

«Une sauvegarde de championnat», disait un titre de la première page. C’était « la moitié du titre », disait le journal à l’intérieur. Tant de moments ont été « un demi-titre » qu’il doit y en avoir des dizaines qui doivent être distribués à la fin de la Liga à la fin du mois de mai.

Il n’y en a qu’un, ce qui est plus que ce que beaucoup pensaient. La Liga est là pour se battre. C’était fini, fini. Et puis, les gros titres ont soudainement couru: LA LIGUE PREND FEU. LIGUE CHAUDE. LA LIGUE BRÛLE. Et le coup de coeur: Hay Liga! Il y a une ligue. Jeu en cours, ce qui ne semblait pas toujours probable. L’Atletico était trop bon. Madrid et Barcelone étaient trop mauvais. Pas plus.

Et nous y voilà.

L’Atletico doit encore jouer à Séville (à l’extérieur), au Real Betis (à l’extérieur), à Huesca (à domicile), à ​​l’Athletic Bilbao (à l’extérieur), à Eibar (à domicile), à ​​Elche (à l’extérieur), à BARCELONE (à l’extérieur), à la Real Sociedad (à domicile), à ​​Osasuna à domicile ) et Real Valladolid (à l’extérieur).

Pendant ce temps, Barcelone a des matchs contre: Real Valladolid (à domicile), REAL MADRID (à l’extérieur), Getafe (à domicile), Villarreal (à l’extérieur), Grenade (à domicile), Valence (à l’extérieur), ATLETICO MADRID (à domicile), Levante (à l’extérieur), Celta Vigo (domicile) et Eibar (extérieur).

Enfin, Madrid rencontre: Eibar (à domicile), Barcelone (à domicile), Cadiz (à l’extérieur), Real Betis (à domicile), Getafe (à l’extérieur), Osasuna (à domicile), Séville (à domicile), Grenade (à l’extérieur), Athletic Bilbao (à l’extérieur) ) et Villarreal (domicile).

Cependant, ils ne commencent pas sur la même ligne. L’Atletico est au top, là où il est depuis 15 semaines, avec 66 points. Barcelone est deuxième, quatre points de retard sur 62, tandis que Madrid est troisième, six points de retard sur 60. (Mais avec un meilleur, et désormais inattaquable, record de face à face).

jouer 1:16 Julien Laurens de l’ESPN FC réduit les chances de Barcelone de remporter la Liga.

« Nous avons deux grandes équipes derrière nous qui ne perdront aucun match », déclare Simeone. Ce qui ne peut pas être tout à fait vrai – à moins qu’il ne soit sûr que son équipe ne battra pas Barcelone et que le Clasico sera un tirage au sort – mais qui vous dit quelque chose sur la pression qu’ils subissent, l’état d’esprit qu’ils doivent adopter. Il n’y a pas de place pour les demi-mesures, pas de place pour les erreurs ou la détente. L’Atletico n’a pas eu un match facile depuis Cadix, chaque semaine épuisante et tendue rapporte un coronaire; maintenant, ils doivent les surmonter quoi qu’il arrive. Aucune excuse, aucune issue, aucune promenade facile.

La position de l’Atletico est la meilleure, mais elle n’est en aucun cas sûre. Ils se seraient inscrits pour cela au début de la saison, sinon à mi-chemin, et ils peuvent encore perdre; l’autre équipe ne peut pas. Koeman a vivement incité à la prudence en disant: « le soleil brille aujourd’hui, mais il pourrait pleuvoir demain. » Et pourtant, il est difficile d’éviter le sentiment que l’équipe de Simeone devra gagner au moins sept de ses 10 matchs restants, et pas perdre à Barcelone.

Il est difficile de juger qui a les matchs les plus difficiles, à première vue. Séville, Betis et Barcelone, suggèrent peut-être l’Atletico. Bien que la course de Barcelone de Madrid, Villarreal et Valence à l’extérieur, et l’Atletico à la maison ne soit pas facile non plus. Madrid n’est pas non plus, avec Los Blancos encore à naviguer les matchs à domicile contre Barcelone, Séville et Villarreal. Si les trois candidats obtiennent les mêmes résultats contre ces équipes que la dernière fois qu’ils les ont affrontés, l’Atletico finirait à 94, Barcelone à 79 et Madrid à 83.

Mais ces équipes ne sont plus les mêmes maintenant, les matches sont inversés – chez eux là où ils étaient loin, et vice versa – et ces équipes ne sont certainement pas dans la forme qu’elles étaient alors. Si, au cours des 10 prochains matchs, les trois équipes gagnaient des points au rythme de leurs 10 derniers matchs, vitesse de sortie prédominante, Barcelone finirait avec 90, l’Atletico avec 85 et Madrid avec 83.

« J’ai dit aux joueurs que l’objectif est important et c’est merveilleux si vous pouvez y arriver, mais le voyage est plus important, ce qui compte le plus, ce que vous aimez le plus, c’est parcourir le chemin », a déclaré Simeone, bien qu’il ne l’ait probablement pas Je ne le crois pas. Au lieu de cela, son autre mantra est: jeu par match.

Dix d’entre eux restent maintenant, la saison qui entre dans des semaines où vous pouvez même pardonner à Zidane son habitude de qualifier chaque match de finale. Ce n’est pas si loin maintenant, perdez et c’est parti. La ligne n’est pas non plus: « Les gens semblent penser que nous gagnerions la ligue par 15 ou 20 points », a déclaré Simeone. « Je ne sais pas à quoi ils s’attendaient. »

Pas ça, pas alors. Mais c’est ce qu’ils ont. Une ligue où il n’y en avait pas.