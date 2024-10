L’Atlético annonce une promotion des entrées pour un parti contre le Grêmio ; voir les conditions

L’Atlético a annoncé, le soir du début de la quart de finale (9), une promotion d’entrées pour la partie contre le Grêmio, à 19h30 (de Brasilia), dans le match de la 6e journée de Série A du Campeonato Brasileiroà l’Arena MRV, à Belo Horizonte.

Deuxièmement, ce qui a été divulgué au Galo, maintenant, les socios-torcedors impliqués dans GNV de Massa, qui n’ont pas été découverts, ont 50% de réduction lors de l’acquisition des entrées. Comme entrées pour les associés du programme personnalisé à partir de R$ 24,30.

D’autre part, l’Alvinegro ouvre la possibilité aux couples d’acquérir un accès supplémentaire à la catégorie GNV Kids. Deuxième nettoyage de la peau Itatiaiaici, l’Atlético commercialise moins de 15 millions d’entrées anticipées.

L’Atlético et le Grêmio se retrouvent dans la quart-de-foire (9), à 19h30 (de Brasilia), lors d’un match de la 6ème ronde du Brésil, à l’Arena MRV. Se vencer, le Galo chegará à 40 ponts et ultrapassará o Vasco, actuellement non colocalisé, sur le tableau de classification.