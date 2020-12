Zinedine Zidane du Real Madrid est passé de allez-vous démissionner? à vas-tu être Alex Ferguson? dans sept jours.

La réponse, au cas où vous vous poseriez la question, était non. Les deux fois. Beaucoup de choses se sont passées en une semaine, et ce n’est pas encore fini. Il y a un autre match à venir demain soir et ce sera peut-être le plus grand de tous – un derby décent contre un digne rival, comme ils l’exigeaient il y a toutes ces années. Contre une équipe, en fait, qui en ce moment sont meilleurs qu’eux. Mais alors, cela semble être la façon dont le Real Madrid l’aime.

Si la défaite face au Shakhtar Donetsk à Kiev la semaine dernière était un portrait du déclin de Madrid – comme un titre le disait mercredi dernier – « Valdebebas contre Borussia Mönchengladbach » ce mercredi était une image de leur renaissance, l’ambiance a radicalement changé.

Après la défaite de la semaine dernière, Madrid était à la limite, face à la perspective d’être éliminé en phase de groupes de la Ligue des champions pour la première fois. Battu par Alaves avant cela, le Real était également à sept points du haut du tableau au niveau national. Pire encore, ils étaient à six points de leur voisin de l’Atletico Madrid, bien qu’ils aient disputé deux matchs de plus. Et l’Atletico avait l’air terriblement bon, remportant chaque match. En d’autres termes, ils étaient potentiellement 12 points de.

Décembre venait à peine de commencer et la saison madrilène était déjà terminée. Ce serait si elles continuaient comme ça, de toute façon. Et la semaine qui les attendait pourrait y mettre fin.

Douze points de moins? Que diriez-vous de 15 ou même 18? Et avec les portes de l’Europe fermées aussi?

L’Atletico est sans aucun doute le favori pour gagner le derby et peut-être même la Liga, bien qu’ils essaient d’ignorer ces conditions et la pression qui va avec. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP via Getty Images

Madrid a dû se rendre au Ramón Sánchez Pizjuán, où il peut se sentir toujours battu, et affronter une impressionnante équipe de Séville qui avait donné la priorité à la ligue sur leur rencontre avec Chelsea. Ensuite, ils ont dû affronter le leader du groupe, le Borussia Monchengladbach, avec une 16e place sur la ligne, et ensuite l’Atletico Madrid, invaincu en 25 matchs. Les hommes de Diego Simeone avaient tué Barcelone, pensaient beaucoup; maintenant, ils auraient la chance de faire de même à Madrid.

Quant à Zidane, il semblait peu probable qu’il continue. À la fin de cette défaite en Ukraine, la première question était directe: vas-tu démissionner? Comme si la décision était la sienne. Dans la salle du conseil, ils étaient furieux. Il était à la limite, et ne vous y trompez pas: ce n’était pas un discours de presse, c’était un «discours du président».

« Je me sens fort », a déclaré Zidane quelques jours plus tard, « mais je sais où je suis. » Oh, il sait bien.

Même lui n’était pas intouchable. « Je n’ai jamais senti que je l’étais, jamais », a déclaré Zidane. « Pas en tant que joueur, entraîneur ou personne. » Il sait que même le matin où il a remporté une troisième finale de Ligue des champions consécutive, il était ouvertement interrogé par les hommes au-dessus de lui. Il avait gagné ce jour-là, et il s’était ensuite éloigné. Il était reparti parce qu’ils avaient besoin de lui – il avait dit non la première fois, avant qu’ils ne lui parlent – mais il n’y avait pas d’immunité.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était le moment le plus difficile de sa carrière de manager, il avait admis que oui, oui, c’était le cas. Et pourtant, ajouta-t-il, il était déjà venu ici.

Cette semaine définirait sa saison. Le 9 décembre était le «jour J», ont-ils dit. Ou, sinon, le 12 décembre serait. « Nous allons traverser ça », a insisté ZIdane.

Ils l’ont fait aussi. Encore. Madrid semble mieux performer sous la pression, tout le monde est d’accord. Parfois, ils peuvent avoir l’impression qu’ils ont besoin de quelque chose de spécial pour les faire avancer, d’un danger pour tirer le meilleur d’eux-mêmes, d’un petit danger pour faire couler le jus. Les grandes occasions, pas les petites.

Samedi, ils ont gagné à Séville. Mercredi, ils ont battu le Borussia. Samedi, ils affronteront l’Atletico. Et cela semble différent maintenant.

« Quand on en a envie, personne ne peut nous faire de mal », a déclaré Karim Benzema après la victoire 2-0 sur ‘Gladbach. « Nous voulions montrer que nous sommes les meilleurs. »

Il y avait peut-être autre chose qu’ils voulaient montrer: leur soutien à Zidane. C’était une réaction; c’était aussi une mission de sauvetage. Chaque fois qu’il y a eu un ultimatum – pensez Istanbul, pensez clásico, pense l’Inter – ils se sont levés et ont remis ça à plus tard. Vient maintenant la dernière étape. Et même si ce n’est plus une question décisive pour l’avenir du manager, c’est peut-être pour leurs espoirs de conserver le titre de champion.

Sauf que cela n’apparaît plus comme une menace. L’obligation est devenue une opportunité. Ceci, le troisième match en une semaine qui devait définir leur saison, se sent maintenant complètement différent: là où il y avait une peur, la terrible perspective à l’Atletico la mettant fin pour eux et culminant une calamité, voici l’espoir qu’ils peuvent trouver dans leur la ville rivalise avec la phase finale de leur rétablissement. Que ce soit réellement une bonne chose pour eux peut être une tout autre affaire.

Il y a l’émotion, le symbolisme, l’histoire, tous ces immatériels. Mais alors, il y a quelque chose de plus simple. Et pour faire simple, l’Atletico est actuellement la meilleure équipe d’Espagne.

En haut du tableau, l’Atletico est la seule équipe à ne pas avoir été battue. Ils n’ont pas été aussi bien placés dans la course au titre depuis qu’ils ont remporté le doublé en 1996. Ils n’étaient pas aussi bien placés en termes de points lorsqu’ils ont remporté la ligue il y a six ans. Ils ont perdu des points seulement deux fois, remportant huit des dix matchs. Leur différence de buts est de plus-19. C’est 14 buts mieux que Madrid.

Oh, et ils n’ont concédé que deux buts en 900 minutes de football.

Disons encore une fois: deux. En 10 matchs.

Aucune des deux périodes n’a même compté: ils avaient cinq buts contre Grenade lorsqu’ils ont concédé, deux buts à Osasuna quand ils en ont laissé un là-bas. Ils n’ont pas été battus cette saison, non; ils n’ont même pas été en retard. Ou pour le dire autrement: le Real Madrid a concédé plus de buts en 40 minutes contre Alaves que l’Atletico n’en a concédé toute la saison. Et l’Atletico a marqué plus aussi.

Il y a un an, ces pages demandaient si l’Atlético pouvait évoluer; 12 mois plus tard, on dirait qu’ils auraient vraiment pu le faire. Certains des vieux « eux » sont là – et ce record défensif, curieusement battu en Europe, est le classique Simeone – mais il y a autre chose maintenant, quelque chose de bien. Plus de possession, plus de contrôle, plus de variété.

Joao Felix est différent, sans doute le meilleur joueur d’Espagne cette saison. Si ce n’est pas le cas, peut-être que Marcos Llorente l’est, le gamin avec l’héritage madrilène devenant une révélation à l’Atlético. Et puis il y a Luis Suarez.

Koke est à son meilleur et à nouveau au milieu. Angel Correa joue bien. Yannick Carrasco – souvenez-vous de lui – est de retour. Même Thomas Lemar joue bien. Il a marqué la semaine dernière: c’était son premier but en 20 mois, juste au cas où vous douteriez du pouvoir transformateur de cette équipe.

C’est peut-être la meilleure chance pour l’Atletico de remporter la ligue. C’est peut-être la meilleure chance qu’ils aient jamais eue, y compris les saisons qu’ils ont réellement faites. Partout en Espagne, les gens se bousculent pour les déclarer candidats.

Candidats? Non Favoris. L’Atletico ne le dira jamais, mais tout le monde le fera. Cela a été assez étrange à regarder, en fait: une sorte de désespoir de leur envoyer l’étiquette de favoris, rencontrés par leur genre de désespoir de le repousser. Tu es le meilleur, non nous sommes nont, oui tu es, non, nous ne sommes pas.

Compte tenu de la position dans laquelle ils se trouvent – invaincus, six points d’avance, deux matchs en moins – c’est naturel. Ils sont étiquetés favoris parce que, eh bien, parce qu’ils le sont. Mais ce n’est pas la seule raison. Gagnez ce week-end, allez 15 points potentiels devant Madrid et cela deviendra inévitable, ce qui peut faire partie du point.

Simeone, arrière gauche, et Zidane, avant droit, sont des entraîneurs exigeants dans l’une des villes les plus exigeantes en matière de football. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP via Getty Images

Ce ne sont pas les fans de l’Atletico qui les projettent comme l’équipe la plus susceptible de gagner la ligue. S’il y a jamais eu une équipe qui a senti la douleur de l’espoir détruite, c’est bien elle. Ils s’appelaient El Pupas, le jinxed, pour une raison. C’est le club qui a connu plus de fausses aurores que Truman Burbank. Jusqu’à ce que Simeone vienne, c’était ce qu’ils ont fait. Il a cassé ça, sauf pour les finales de Coupe d’Europe … contre Madrid. Là, la cruauté atteint de nouveaux sommets. (Ou est-ce les profondeurs?) Personne ne veut tenter à nouveau le destin.

Ils savent ne pas s’attendre, ne pas accepter les attentes de tout le monde. Ils savaient ne pas faire confiance aux discussions sur la crise dans toute la ville, à tel point qu’il pourrait même y avoir un sentiment que, malgré toute la confiance que les deux derniers résultats ont donnée à Madrid, même le Atlético les fans se sont réconfortés de la victoire de leurs rivaux, peut-être même l’accueillir.

C’était la confirmation de ce qu’ils savaient et avaient si douloureusement vécu auparavant, mais d’autres semblaient ignorer: on ne rend jamais Madrid pour mort. C’était une démonstration très publique que leurs rivaux restent une équipe redoutable; c’était aussi l’occasion de rejeter le favoritisme et l’obligation qui leur incombaient de l’extérieur. C’était Zidane passant de l’homme qui devrait partir maintenant, à l’homme qui ne devrait plus jamais partir et qui n’a donc plus besoin d’une mission de sauvetage familière de la part de ses joueurs.

Surtout, l’Atletico sait mieux que de faire confiance à ceux qui leur confèrent le statut de favoris. Notamment parce qu’ils ne font pas confiance ces gens du tout. Ils soupçonnent des arrière-pensées, et bien que le refus d’embrasser la réalité puisse parfois être comique, ils ne se trompent peut-être pas entièrement.

Ce n’est pas pur, soupçonnent-ils, et ce n’est pas un éloge; c’est la pression. Les compliments sont débilitants. C’est un moyen de dire: Voir? Nous avons dit que vous pouviez mieux jouer au football, un moyen de briser le mantra de Simeone, la première règle de sa gestion: partido a partido, jeu par jeu, pouce par pouce. C’est une façon d’obliger l’Atletico à gagner le derby, en leur disant qu’ils ne devraient pas aspirer à battre Madrid, mais s’y attendre. C’est faire de gagner un titre normal et de le perdre un échec.

En bref, cela charge le fardeau de l’Atletico. Après tout, selon la théorie, il est difficile de réagir quand il ne suffit pas de vouloir gagner; toi avoir pour gagner, tout le reste est un échec. Personne ne veut vivre avec cette pression.

Personne, peut-être, à part le Real Madrid, qui ne peut pas s’en passer.