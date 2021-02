L’Atletico a gardé Simeone de Chelsea en 2014, 2015 et 2016. Les Blues réessayeraient-ils après le choc de la Ligue des champions?

La première fois que Diego Simeone a affronté Chelsea en tant que manager de l’Atletico Madrid, cela lui a valu une augmentation de plusieurs millions d’euros, des années supplémentaires sur son contrat et une place en finale de la Ligue des champions. Aucune des offres ci-dessus n’est proposée le mardi lorsque Los Rojiblancos hébergez le club de Stamford Bridge, bien que dans la capitale roumaine de Bucarest en raison de la pandémie COVID-19.

L’augmentation et le nouveau contrat sont venus parce que, comme d’habitude, Roman Abramovich a vu quelque chose de brillant, cool et attrayant et a immédiatement essayé de l’acquérir. C’était la saison 2013-14. À l’époque, comme maintenant, Atleti faisait le cas le plus fort possible pour être champion d’Espagne. Ils venaient juste d’éliminer Barcelone de la Ligue des champions, enregistrant la première victoire de Simeone sur le Blaugrana en tant qu’entraîneur (il a dû attendre plus tôt cette saison, près de sept ans plus tard, pour remporter sa première victoire en Liga contre eux) et le match nul en demi-finale avait séparé Atleti et le Real Madrid.

Jose Mourinho (probablement encore « The Special One » à l’époque plutôt que « The Special Once ») était l’entraîneur-chef de Chelsea, et avec deux médailles en Ligue des champions et une victoire en Ligue Europa à son actif, était un grand favori pour remettre cet argentin supérieur à sa place.

Chelsea avait persuadé Mourinho de revenir de Madrid, où il avait remis à Simeone, lors de sa première saison de l’Atleti, deux défaites de « Bienvenue en Espagne » (total 4-1) avant de répondre avec une agression typique en remportant la finale de la Copa del Rey. contre Mourinho à l’occasion de son dernier match à la tête de Madrid – et au Santiago Bernabeu pour faire bonne mesure. Trois buts, prolongations, les règles du football ont non seulement atteint le point de rupture des deux côtés, mais – comme deux cartons rouges ont été montrés à Gabi et Cristiano Ronaldo – ont été mâchées et crachées. Atleti a emballé le grand vieux trophée dans son sac et l’a chassé du siège de Madrid.

Ce serait tout à fait différent.

L’équipe de Mourinho a disputé un match nul 0-0 à l’ancienne forteresse Estadio Vicente Calderon de l’Atleti (ce n’est plus que des décombres et un site en attente de développement, dommage) et avec seulement 53 minutes de match à Londres menait 1-0 – assez ironiquement via le fanatique d’Atleti et ancien capitaine adolescent Fernando Torres. Mais ça Colchonero côté était une race différente de celle-ci, et, c’est toujours en discussion, tout comme Simeone.

Ils ont riposté 1-1 avant la mi-temps, en ont ajouté deux de plus – y compris un penalty massivement retardé que Diego Costa a finalement ramené à la maison avec une joie abondante – et se sont qualifiés pour ce qui serait la Ligue des champions 2014 ultra-dramatique et extrêmement douloureuse. finale à Lisbonne. Contre Madrid. Vous savez ce qui s’est passé ensuite.

Depuis le moment où Abramovich avait acheté Chelsea en 2003, il avait convoité quelque chose qu’Atleti avait de droit d’aînesse. C’était à voir avec leur nom. Abramovich avait toujours cru que, pour des raisons commerciales et touristiques, toute équipe qui n’avait pas déjà le nom de sa ville dans son titre officiel – Glasgow Celtic, Manchester United, Barcelone, Liverpool, Paris Saint-Germain – devrait l’avoir. nom de la ville comme addendum: Atletico de Madrid, Bayern Munich, Inter Milan et ainsi de suite.

Le milliardaire russe avait utilisé des banquiers UBS pour évaluer un éventuel achat en Espagne ou en Italie, y compris Atleti eux-mêmes, avant de se décider pour Chelsea. Il a immédiatement créé un groupe de travail pour étudier deux idées essentielles: vendre Stamford Bridge et déménager à Wembley, et renommer son nouveau jouet «London Chelsea».

L’acquisitivisme, par opposition au cycle sac-remplacer-gagnant-sac-remplacer qui est devenu le motif central du succès de sa propriété, était au premier rang des priorités d’Abramovich au cours de ces premières années. Wayne Rooney, dès qu’il a commencé à marquer pour Everton, était son premier désir – « Combien devons-nous dépenser pour cet enfant? » il a exigé de savoir de son bras droit, Eugene Tenenbaum. Puis ce fut Ronaldinho; Abramovich a convoité l’envoûtant Brésilien dès le premier regard et, de manière célèbre, a offert à Mourinho, commençant son premier mandat, l’attaquant de Barcelone comme cadeau de bienvenue. Mourinho l’a rejeté, en partie pour montrer au propriétaire que il était en charge des affaires de l’équipe première, mais sa demande d’acheter Didier Drogba à la place ne s’est pas trop mal passée.

Chelsea a longtemps cherché à recruter le manager de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, sans succès. Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images

Abramovich, avant le moment où Atleti a éliminé Chelsea de la Ligue des champions au bord de leur troisième finale depuis son investissement de 11 ans et plusieurs centaines de millions d’euros dans le club, avait également tenté d’embaucher Sir Alex Ferguson au moins deux fois. . Ainsi, quand Atleti, une fois sur sa liste de cibles d’achat potentielles, a surpassé et battu les Bleus dans les 50 dernières minutes de leur match de 2014, Abramovich a voulu acquérir à nouveau. Il a demandé à son personnel de recrutement de commencer à découvrir ce qu’il faudrait pour tenter cet Argentin fougueux, inspirant et super intense pour rendre Chelsea aussi robuste et irrésistible que l’était Atleti.

Des contacts ont été pris avec la sœur de Simeone, Natalia, qui le représente, et Chelsea a semé la graine que lui et son assistant allemand « Mono » Burgos, prendraient en charge à l’été 2015. Mais Atleti a pressé la paire d’Argentins aussi étroitement et intensément que le équipe, sous Simeone, a jamais pressé des adversaires sur le terrain. Ils ont promis plus d’argent, le double en fait, cinq ans supplémentaires à son accord (jusqu’en 2020) et un examen des joueurs que Simeone voulait faire participer ou avoir lié au projet via des contrats plus importants. En mars 2015, la bataille était temporairement gagnée: Atleti avait combattu Abramovich.

Mais des graines comme ça, une fois plantées, repoussent souvent. Quand Abramovich a limogé Mourinho à la moitié de la saison 2015-16, Chelsea toujours voulait savoir si l’homme en noir (qui reste la garde-robe du jour de match de Simeone à ce jour) marcherait la ligne de la capitale espagnole à celle de l’Angleterre. Guus Hiddink a été nommé temporairement responsable mais Chelsea a invité Natalia à revenir à Londres – tout ce que Simeone a fait scrupuleusement sûr que ses employeurs étaient au courant; c’est un franc-tireur en ce qui concerne l’honneur et les bonnes relations avec les propriétaires d’Atleti.

À ce stade, les enjeux étaient différents. Simeone a eu une égalité très gagnable avec le PSV Eindhoven en huitièmes de finale de la Ligue des champions dans quelques semaines. Et, comme cela s’est avéré, il emmènerait à nouveau Atleti à la finale de cette compétition – ce qui a valu à son club 70 millions d’euros de l’UEFA. Il s’était également frayé un chemin vers la deuxième place dans la course au titre de la Liga, à seulement six points de Barcelone. (L’Atletico finirait finalement à seulement trois points du sommet.) Une bonne somme d’argent avait récemment été investie dans Yannick Carrasco, Toby Alderweireld, Stefan Savic, Filipe Luis, Thomas Partey, Oliver Torres, Jackson Martinez et Augusto Fernandez. L’attrait de rester était fort.

De plus, tant qu’il le pouvait, Simeone a constaté que ses cours d’anglais ne pouvaient tout simplement pas l’aider à maîtriser la langue dans laquelle il aurait absolument besoin de parler couramment pour à la fois coacher, mais tout aussi important, transmettre son séduisant, caractère inspirant s’il devait prendre les commandes à Chelsea et poursuivre la domination de la Premier League et de la Ligue des champions. Il savait déjà ce que Gary Neville n’avait découvert qu’à Valence: travailler avec un traducteur sur le terrain d’entraînement et, neuf fois sur dix, vous perdez trop de ce qui vous a rendu attirant pour le club en premier lieu.

2 Liés

Juste pour vous montrer à quel point la conviction de Chelsea, et en particulier d’Abramovich, était forte à propos de Simeone et de ses méthodes entre la fin de 2014 et le début de 2016, quand il était enfin clair qu’ils n’allaient pas se marier, regardez qui était le prochain permanent. rendez-vous après Mourinho et ensuite la fin du relais de Hiddink. Ils sont sortis et ont acquis son jumeau: Antonio Conte était presque impossible à distinguer de Simeone dans l’attitude, les concepts, l’intensité et la mentalité gagnante. Appelez-le le Simeone italien si vous le souhaitez – ce n’est pas loin d’être une description de la cible.

Comme le destin l’a voulu, Chelsea de Conte et Atleti de Simeone ont verrouillé les cornes en Ligue des champions (la dernière fois que ces deux prétendants à l’Euro se sont rencontrés) quelques mois seulement après que l’Italien ait offert à Abramovich son cinquième titre de Premier League. D’une manière ou d’une autre, remarquablement, la bataille a été réellement bénéfique pour les deux parties.

À première vue, Conte et Chelsea étaient globalement les gagnants, frappant Los Colchoneros lors de la dernière journée du Groupe C en décembre 2017. Mais, et c’est alors typiquement Simeone, alors que Conte et Chelsea étaient ensuite battus 4-1 par Barcelone en huitièmes de finale, la saison européenne en lambeaux, Simeone & Co. est tombé dans la Ligue Europa a remporté sept de ses neuf matchs suivants, y compris l’élimination d’Arsenal, et a remporté le tournoi grâce au doublé de l’homme du match Antoine Griezmann lors de la victoire 3-0 contre Marseille en finale.

Et, maintenant, les voici de nouveau. Chelsea récemment rénové et nettement plus difficile à battre sous Thomas Tuchel. Atleti, leader de la Liga, Simeone a récemment renouvelé contractuellement ce qui est probablement le plus gros salaire de tous les entraîneurs au monde (environ 20 millions d’euros par saison) jusqu’en 2024, mais souffrant gravement de blessures et d’une série d’absences COVID.

Qu’est-ce que la reprise de cette longue et cahoteuse histoire d’affection de Chelsea envers l’un des grands footballeurs argentins nous réserve cette fois? Du côté de Tuchel, vous pourriez bien argumenter, commencer par la forme et l’élan de leur côté. Mais ce match «à domicile» se joue sur le site de la première victoire de Simeone en charge de l’Atleti: la National Arena de Bucarest où, après avoir pris en charge une équipe moribonde et sans caractère à Noël 201,1, il les a inspirés à taper sur l’Athletic Bilbao de Marcelo Bielsa 3-0 en finale de la Ligue Europa 2012.

Quelque chose de similaire mardi soir ferait bien pour Simeone.