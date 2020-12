ATK Mohun Bagan essaiera d’étendre sa séquence de victoires à quatre matchs quand ils l’enregistreront Jamshedpur FC dans leurs Super Ligue indienne (ISL) réunion au Tilak Maidan à Vasco, Goa lundi. ATKMB a mené une campagne régulière jusqu’à présent où ils ont été cliniquement à l’avant-garde et ont défendu profondément et solidement. Ils n’ont pas encore cédé cette saison et ont eu le moins de tirs cadrés (4) jusqu’à présent. Jamshedpur, en revanche, n’a pas eu un bon départ avec deux nuls et une défaite à leurs trois matchs. Mais l’entraîneur Owen Coyle pense qu’ils peuvent encore contrarier leurs adversaires les plus recherchés.

« Chaque match est un défi. La compétition a montré que chaque match est très serré. ATKMB a bien commencé en termes de points et a obtenu de bons résultats. Nous attendons donc avec impatience le match. Nous avons montré dans nos récentes performances que nous pouvons y aller. Ce que nous voulons faire, c’est transformer les nuls en victoires et ces trois points, et bien sûr cela nous amène à la table. C’est notre objectif », a déclaré Coyle.

Coyle pense qu’une victoire immédiate leur donnera l’élan nécessaire pour une poussée soutenue. «Il est important de créer une dynamique et si vous créez une dynamique, vous pouvez obtenir des résultats», a déclaré Coyle. « Nous devons travailler dans certains domaines. Nous avons montré que nous pouvons marquer des buts. Je pense que nous devons nous assurer d’être plus forts et de ne pas renoncer à des opportunités. »

L’entraîneur de l’ATKMB, Antonio Habas, estime que la défense a joué un rôle aussi important que l’attaque dans leur bon départ. « Il est important de commencer le match avec trois feuilles blanches. L’équipe a gagné en confiance, a progressé et s’est améliorée, car c’est la meilleure voie à suivre. Le secret est plus de discipline et d’efforts tactiques », a déclaré Habas.

L’Espagnol a souligné qu’il y a des domaines dans lesquels son équipe doit encore s’améliorer. « Nous devons nous améliorer au milieu de terrain central. Je pense que Jamshedpur sera une équipe difficile pour nous. Ils ont de bons joueurs dans l’équipe et je connais Owen et il préparera bien l’équipe. » Dit Habas.