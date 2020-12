Un concours passionnant est sur les cartes lorsque deux équipes en forme ATK Mohun Bagan et Bengaluru FC s’affrontent dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 à Margao, Goa lundi. Alors que ATKMB se vante d’une solide formation offensive, ils ont encore de meilleures statistiques défensives. Les chiffres de Bengaluru ne sont pas mauvais non plus. Ils n’ont pas encore goûté à une défaite en campagne.

Bien que conscient du défi qui l’attend pour son équipe, l’entraîneur de l’ATKMB, Antonio Habas, ne vise pas moins de trois points. « Je pense qu’il est impossible de gagner chaque match. Les équipes sont plus équilibrées et il est très difficile pour toutes les équipes de continuer à gagner trois points », a déclaré Habas. « L’idée dans le football est d’obtenir trois points. Je ne peux pas jouer en pensant à la possibilité de dessiner ou de perdre. »

Les défenseurs de l’ATKMB ont le plus grand nombre de plaqués de la ligue (233) et ont également réalisé le deuxième plus grand nombre de dégagements de la ligue (182).

« L’idée est de marquer la zone et de fermer les espaces. Vous avez besoin d’espace pour les croix et pour créer des mouvements. L’idée est que l’adversaire ne trouve pas d’espace pour attaquer », a déclaré Habas. « Bengaluru est une équipe solide. Pour nous, trois points sont les mêmes que dans les autres matches mais je sais que Bengaluru contre ATK Mohun Bagan est un match important. Nous respectons l’adversaire et 90 minutes décideront du match », a-t-il ajouté.

L’entraîneur du Bengaluru FC Carles Cuadrat doit faire face à une tâche énorme pour maintenir son départ invaincu contre un «défi physique» de l’ATK Mohun Bagan. « L’ATK Mohun Bagan a une équipe avec des joueurs très coriaces. Nous les connaissons; de gros corps et jouant avec un rythme élevé. Nous avons vu dans leur match contre le FC Goa comment leurs joueurs jouent comme une unité compacte et essayent de profiter des contre-attaques et espaces ouverts », a expliqué Cuadrat.

« L’équipe de Habas a été championne pour une raison. Ils savent se défendre et se montrer dangereux dans leurs attaques. Nous devons créer suffisamment d’occasions de marquer parce qu’ils sont très bons défensivement, ils ont concédé le moins de buts jusqu’à présent. Ils emploient. une très bonne structure défensive et nous essaierons de les battre », a-t-il déclaré.

