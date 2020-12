Fort de confiance après ses victoires sur les bigwigs FC Goa et Bengaluru FC, l’ATK Mohun Bagan cherchera à faire un triplé de victoires en affrontant le Chennaiyin FC en Super League indienne au GMC Stadium de Bambolim. La saison dernière, l’ATK avait gagné contre la même équipe lors de l’affrontement au sommet pour décrocher un troisième titre record avant de fusionner avec les poids lourds indiens Mohun Bagan.

Les hommes d’Antonio Habas entreront dans le match après une bonne pause de 10 jours et ils profiteraient de nouvelles jambes sur leurs adversaires de Chennai qui semblaient débauchés pour se contenter d’un match nul 2-2 contre le SC East Bengal en difficulté lors de leur dernier match. Une victoire pour ATK Mohun Bagan amènera le club basé à Calcutta au sommet du tableau des points avant la nouvelle année.

À leur avantage, l’attaquant talismanique de l’ATKMB David Williams, qui luttait contre des blessures, a ouvert son compte avec une pêche d’un but contre le Bengaluru FC lors de leur match précédent. La chimie de Williams dès le départ avec le tireur fidjien Roy Krishna la saison dernière était la raison de leur succès.

Après le premier but de l’Aussie, les fans des Mariners espèrent qu’ils reproduiront la même magie cette saison.

« Nous sommes confiants parce que nous nous améliorons. Nous avons une bonne équipe mais nous devons continuer à nous améliorer. Chennaiyin, pour moi, est un favori pour le titre car ils ont atteint la finale la saison dernière. Maintenant, ils jouent bien. J’ai vu tous leurs matches et dans deux ou trois d’entre eux, ils ont joué à un très haut niveau. Nous respectons les joueurs et l’entraîneur de Chennaiyin », a déclaré l’entraîneur-chef de l’ATK Mohun Bagan Antonio Lopez Habas avant le match.

D’autre part, les Marina Machans ont réorganisé leur équipe avec Csaba Laszlo prenant les rênes Owen Coyle est parti pour Jamshedpur et ils ont également renforcé leur attaque avec Jakub Sylvestr.

Même si Sylvestr joue en tant qu’attaquant unique, il reste actif au milieu de terrain avec leur meneur de jeu principal Rafael Crivellaro. Lallianzuala Chhangte et Rahim Ali ont marqué les deux buts contre le SC East Bengal lors du dernier match, mais en même temps, ils ont manqué de nombreuses occasions et n’ont pas réussi à marquer les trois points.

Contre une défense ATKMB compacte à Tiri, Sandesh Jhingan et Carl McHugh et les goûts de Pritam Kotal et Subhasish Bose, il sera intéressant de voir comment le Chennaiyin FC remportera la bataille de possession. Laszlo pense qu’il sera difficile pour l’équipe de jouer un match dans trois jours.

« Si vous avez le prochain match dans trois jours, ce ne sera pas facile mais ce sera un match différent, définitivement », at-il déclaré en ruinant leurs chances manquées contre le SCEB. « Le nombre d’occasions que nous créons est incroyable. Nous devons convertir davantage de ces opportunités. » Laszlo sera boosté par le retour de l’arrière droit Reagan Singh à l’arrière.

Le tacticien hongrois approfondira l’importance de mieux se défendre contre les coups de pied arrêtés contre une équipe organisée de l’ATKMB, après avoir concédé deux buts en corner contre le SCEB.

(Avec entrées PTI)