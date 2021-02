Moins de six mois séparent les anniversaires de Phil Foden, Jadon Sancho et Joel Latibeaudière.

Le trio partageait tous les mêmes rêves que ses coéquipiers de l’équipe de jeunes de Manchester City avant que Sancho ne parte pour le Borussia Dortmund en 2017.

Quelques mois plus tard, ils faisaient tous partie de l’équipe d’Angleterre des moins de 17 ans qui a remporté la Coupe du monde en Inde.

Sancho a dû partir après la phase de groupes pour retourner à Dortmund, où il se faisait déjà un nom, tandis que Foden a remporté le Ballon d’or pour ses performances époustouflantes.

Latibeaudière, quant à lui, portait le brassard de capitaine lors de cette nuit inoubliable à Calcutta alors que les Trois Lions venaient de 2-0 pour conquérir l’Espagne.

«Évidemment, je m’entraîne avec Phil et Jadon et joue avec eux pour l’Angleterre et Man City, j’ai beaucoup de souvenirs avec eux sur et en dehors du terrain», dit Latibeaudiere.

En ce qui concerne la Coupe du monde, Latibeaudiere estime que c’est ce lien très uni qui a fait toute la différence.

«Juste le temps que nous avons passé ensemble», se souvient-il. «Nous étions un groupe vraiment soudé et je pense que c’est ce qui nous a finalement valu. Nous nous soutenions, peu importe ce qui se passait.