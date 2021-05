L’athlétisme s’est engagé à surmonter les obstacles à la croissance du sport alors que plus de 10000 se joignent à une conversation mondiale

Une meilleure qualité, plus d’installations, une plus grande couverture de l’athlétisme dans les médias et à la télévision et plus d’athlétisme dans les écoles sont en train de devenir les principaux moteurs de la croissance de l’athlétisme à travers le monde. C’est selon les premières conclusions de la Global Conversation, l’enquête actuellement menée par World Athletics qui façonnera l’orientation future du sport pour la prochaine décennie.

L’enquête, qui a été mise en ligne à la fin du mois de mars et se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’avril, a jusqu’à présent reçu plus de 10 000 réponses de personnes de 141 pays répartis dans les six zones continentales.

À ce jour, près de 1 000 athlètes professionnels ont répondu au sondage. 27% d’entre eux estiment que le manque d’installations est le plus grand défi pour développer le sport dans leur pays.

Cinquante-cinq pour cent des entraîneurs sont tout à fait d’accord pour dire que l’athlétisme est le sport le plus accessible et la meilleure activité pour aider à créer un monde plus sain et plus en forme.

Les personnes s’identifiant principalement comme un athlète amateur constituent le plus grand groupe démographique à ce jour. Lorsqu’on leur a demandé ce qui attirerait plus de fans d’athlétisme dans le sport, une plus grande couverture du sport dans les médias et à la télévision en dehors des grands championnats s’est imposée.

Les fans ont également exprimé le désir de voir plus de couverture dans les médias, 33% déclarant que le manque de couverture médiatique et télévisée est le plus grand défi pour attirer de nouveaux fans vers l’athlétisme. Dans tous les groupes démographiques, une plus grande couverture du programme scolaire est la principale solution à ce jour pour attirer plus de fans d’athlétisme.

Les réponses à la conversation mondiale aideront à donner à World Athletics une compréhension claire des défis et des opportunités qui nous attendent et de la façon dont la communauté de l’athlétisme envisage le présent et l’avenir du sport. Grâce à ce projet ouvert et centré sur les parties prenantes, World Athletics souhaite engager une conversation fructueuse en demandant aux gens de saisir l’opportunité de s’exprimer et d’aider à apporter d’autres changements et développements importants et nécessaires au sport olympique numéro un.

Lors de la conversation mondiale, le président du monde de l’athlétisme, Sebastian Coe, a déclaré: «Dans un peu moins de 100 jours, l’athlétisme sera sous les projecteurs mondiaux sur la plus grande scène du sport, les Jeux Olympiques. L’année écoulée a été difficile pour tout le monde, et en athlétisme, nous avons beaucoup manqué l’interaction en personne que nous avons avec nos fans spéciaux. En lançant la Conversation mondiale pour l’avenir de l’athlétisme, nous voulons donner à toutes les personnes impliquées dans l’athlétisme, quels que soient leurs antécédents, leur emplacement ou leurs capacités sportives, la possibilité de faire entendre leur voix et de contribuer à façonner notre avenir ensemble.

«Fondamentalement, nous croyons au rôle crucial de l’athlétisme dans la promotion et la culture d’un mode de vie plus sain et plus en forme pour tout le monde et n’importe qui. En écoutant tous les membres de notre communauté diversifiée, nous serons pleinement en mesure de comprendre les défis et les opportunités que nous avons pour l’avenir, à Tokyo et au-delà.

Les résultats seront utilisés pour concevoir le Plan mondial pour l’athlétisme 2022-2030, un document clé pour toutes les personnes impliquées dans le sport, établissant une feuille de route pour la croissance et le développement de l’athlétisme jusqu’en 2030.

Son objectif est d’écouter la communauté de l’athlétisme, d’identifier où en est le sport dans le monde et d’établir une vision et une direction pour la période allant jusqu’en 2030, en expliquant comment à la fois World Athletics, ses fédérations membres et associations régionales, et d’autres personnes impliquées dans l’athlétisme peuvent travailler ensemble pour développer et développer le sport à travers le monde. Le plan contiendra des rôles et responsabilités clairs, des échéanciers, des résultats mesurables et des implications en termes de ressources et de budget.

Un projet de plan sera élaboré pour être présenté au Conseil mondial de l’athlétisme en milieu d’année. Une fois accepté, un plan final sera distribué aux fédérations membres pour approbation formelle lors du Congrès mondial biennal d’athlétisme en novembre 2021.

Le processus est supervisé par le Groupe de travail sur le plan mondial, qui comprend sept membres du Conseil, présidé par l’ancien détenteur du record du monde de triple saut Willie Banks, assisté par le Sports Business Group de Deloitte.

