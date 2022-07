L’athlétisme indien est prêt pour un record de médailles si tout se passe comme prévu

Le récent succès de l’Inde aux Championnats du monde d’athlétisme peut être considéré comme un lever de rideau pour les Jeux du Commonwealth de 2022. Historiquement, l’Inde a remporté un total de 28 médailles en athlétisme, dont 5 d’or, 10 d’argent et 13 de bronze. En 2022, Birmingham, en Inde, compte une équipe de 33 membres, en compétition dans 16 disciplines.

La meilleure récolte de médailles d’athlétisme du pays était venue au CWG de Delhi en 2010 avec 2 médailles d’or, 3 d’argent et 7 de bronze, avec sa deuxième meilleure performance au CWG jusqu’à présent a été les courses de trois médailles (1 or, 1 argent, 1 bronze chacun) dans les éditions 2014 et 2018.

En fait, six finalistes indiens aux Championnats du monde se dirigent vers Birmingham où la compétition sera relativement plus facile et peut aider à remporter une poignée de médailles.

Neeraj Chopra, médaillé d’or olympique et médaillé d’argent des championnats du monde, sera en tête des lignes alors qu’il cherche à défendre sa couronne de l’édition précédente sur la Gold Coast australienne. Avant de faire ses débuts au CWG en 2018, Neeraj était déjà champion du monde junior et avait lancé le javelot à 86,47 mètres, à seulement un centimètre de son record personnel de l’époque, pour remporter l’or.

Quelques mois plus tard, Neeraj a remporté l’or aux Jeux asiatiques de Jakarta, réécrivant son propre record national. Le joueur de 24 ans a depuis amélioré son record personnel et son record national à deux reprises et s’est approché de la barre magique des 90 mètres. Neeraj a fait un retour impressionnant à la compétition après Tokyo 2020, battant le record national avec un lancer de 89,30 m pour décrocher l’argent aux Paavo Nurmi Games, puis a de nouveau battu le record national avec un lancer de 89,94 m pour terminer deuxième de la Stockholm Diamond League 2022. en Suède récemment.

Les jeunes Rohit Yadav, qui ont terminé 10e avec un effort de 78,72 m lors de la finale des Championnats du monde, et DP Manu sont également en lice pour avoir une bonne performance au CWG 2022, avec Neeraj lui-même jaillissant de leur croissance.

Le lanceur de javelot Annu Rani a terminé septième aux Championnats du monde avec un effort de 61,12 m et une performance similaire peut assurer une médaille au CWG. La joueuse de 29 ans a un record de la saison et personnel de 63,82 m, battant son propre record national en remportant l’or lors de l’Indian Open Javelin Throw Competition en mai à Jamshedpur.

Au saut en longueur, Murali Sreeshankar, co-deuxième de la liste de la saison avec 8,36 m, peut ramener une médaille de Birmingham. Il avait terminé septième avec un meilleur effort de 7,99 m aux Championnats du monde, ce qui était le meilleur parmi les athlètes du Commonwealth. L’autre Indien dans la mêlée, Muhammed Anees Yahiya, peut également prétendre à une médaille s’il franchit la barre des 8 m – ce qu’il a déjà fait cinq fois cette saison avec un record de 8,15 m en mars.

Le triple sauteur indien Eldhose Paul, qui s’est qualifié pour la finale des Championnats du monde, a une chance de gagner gros aux Jeux du Commonwealth. En finale, il a terminé neuvième avec un saut de 16,79 m.

Praveen Chitravel et Abdulla Aboobacker, dans le même peloton, ont franchi la barre des 17 m cette saison mais ont réussi respectivement 16,49 m et 16,45 m aux Championnats du monde.

Quant au lancer du disque, l’Inde peut décrocher deux médailles avec Seema Antil et Navjeet Kaur Dhillon ayant remporté l’argent et une bronze lors de l’édition 2018.

En fait, Antil n’est jamais revenue les mains vides et visera sa cinquième médaille en autant d’apparitions et, avec Navjeet, peut monter sur le podium qui sera le meilleur de sa saison.

Avinash Sable aimerait réparer l’erreur de sa 11e place dans la finale du 3000 m steeple hommes aux Championnats du monde. Le joueur de 27 ans a réussi un temps de 8: 31,75, bien en deçà de son record personnel et de la saison de 8: 12,48, ce qui est un record national. Il s’agissait cependant de la course finale de 3000 m steeple la plus lente de l’histoire des Championnats du monde, les trois médaillés étant bien en deçà de leur record personnel et de la saison.

Il y avait aussi de la déception avant même le début des Jeux, car deux athlètes indiens ont été surpris en train de se doper. Dhanalakshmi Sekar, qui devait concourir dans les relais féminins 100m et 4x100m, et Aishwarya Babu, qui devait participer au saut en longueur ainsi qu’au triple saut, ont été retirées de l’équipe indienne de 36 membres.

Il y a également eu un drame de sélection car le sauteur en hauteur Tejaswin Shankar n’a pas été sélectionné pour l’équipe après avoir enfreint la norme de qualification établie par la Fédération indienne d’athlétisme (AFI). Après que Shankar ait adressé une requête à la Haute Cour de Delhi, l’AFI l’a inclus dans l’équipe, mais les organisateurs de Birmingham ont d’abord refusé de l’accepter pour faire demi-tour plus tard et autoriser son entrée à la dernière minute.

Liste des athlètes indiens d’athlétisme au CWG 2022 à Birmingham et calendrier des événements :

Athlète Événement Date Temps Jyothi Yarraji 100m haies 5 août 14h30 à 18h45 Ancy Sojan Long saut 5 août 14h30 à 18h45 Manpreet Kaur Lancer du poids 2 août 14h30 à 17h45 Navjeet Kaur Dhillon Lancer du disque 2 août 23h30 à 2h Seema Antil Punia Lancer du disque 2 août 23h30 à 2h Annu Rani Lancé de javelot 5 août 14h30 à 17h45 Shilpa Rani Lancé de javelot 5 août 14h30 à 17h45 Manju Bala Singh Lancer de marteau 4 août 14h30 à 17h30 Sarita Romit Singh Lancer de marteau 4 août 14h30 à 17h30 Bhawna Jat Course à pied 6 août 14h30 à 17h45 Priyanka Goswami Course à pied 6 août 14h30 à 17h45 Hima Das Relais 4x100m 6 août 14h30 à 17h45 Devoir Chand Relais 4x100m 6 août 14h30 à 17h45 Srabani Nanda Relais 4x100m 6 août 14h30 à 17h45 N.-É. Simi Relais 4x100m 6 août 14h30 à 17h45 Martre d’Avinash 3000m steeple 6 août 14h30 à 17h45 Nirender Rawat Marathon 30 juillet 11h30 à 19h M Sreeshankar Long saut 2 août 14h30 à 17h45 Mohammed Anees Yahiya Long saut 2 août 14h30 à 17h45 Abdulla Aboobacker Triple saut 5 août 23h à 2h30 Praveen Chithravel Triple saut 5 août 23h à 2h30 Eldhose Paul Triple saut 5 août 23h à 2h30 Tajinderpal Singh Toor Lancer du poids 3 août 14h30 à 17h45 Neeraj Chopra Lancé de javelot 5 août 14h30 à 18h45 DP Manu Lancé de javelot 5 août 14h30 à 18h45 Rohit Yadav Lancé de javelot 5 août 14h30 à 18h45 Sandep Kumar Course à pied 7 août 14h30 à 17h45 Amit Khatri Course à pied 7 août 14h30 à 17h45 Amoj Jacob Relais 4x400m 5 août 14h30 à 18h45 Noé Nirmal Tom Relais 4x400m 5 août 14h30 à 18h45 Arokia Rajiv Relais 4x400m 5 août 14h30 à 18h45 Mohamed Ajmal Relais 4x400m 5 août 14h30 à 18h45 Naganathan Pandi Relais 4x400m 5 août 14h30 à 18h45 Rajesh Ramesh Relais 4x400m 5 août 14h30 à 18h45 Tejashwin Shankar Grand saut 2 août 23h30 à 2h00

