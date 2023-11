L’athlétisme à Las Vegas ? Mises à jour sur le déménagement de l’équipe d’Oakland MLB

Les propriétaires de la Ligue majeure de baseball s’apprêtent à voter sur le déménagement d’une franchise, même si ce club n’a pas de domicile spécifique depuis deux saisons, est confronté à d’éventuels obstacles législatifs à un financement public crucial et à un calendrier de type mariage forcé pour construire un domicile permanent.

Prêt pour les Athlétisme de Las Vegas ?

Apparemment, c’est le cas des propriétaires de la MLB, car ils ont appelé à un vote approuvant le déménagement de l’équipe d’Oakland au Nevada. Vingt-trois des 30 propriétaires doivent approuver le déménagement, le vote étant à l’ordre du jour des réunions des propriétaires qui débuteront le 14 novembre à Arlington, au Texas.

Les votes sont rarement appelés à moins que le groupe soit convaincu qu’ils seront adoptés. Pourtant, il n’y a pas grand-chose dans le mouvement de A qui semble prêt à être lancé.

Un aperçu du pourquoi et du quoi concernant la décision d’Oakland avant le vote :

Pourquoi les A bougent-ils ?

Le propriétaire John Fisher en a eu assez de tenter d’obtenir un financement pour un nouveau stade à Oakland, interrompant brusquement les négociations avec la ville et annonçant son intention de déplacer le club à Las Vegas, où l’attend théoriquement un stade à toit rétractable de 1,5 milliard de dollars. Alors que la recherche de stades a duré près de deux décennies à Oakland et dans d’autres villes de la Bay Area, les A se déplaceraient au 40ème-le plus grand marché médiatique du pays, loin du marché n°6 qu’ils partagent avec les Giants, de l’autre côté du Bay Bridge à San Francisco.

Comment financent-ils le déménagement ?

Les A ont reçu 380 millions de dollars de financement de l’État du Nevada après que leurs lobbyistes et leurs intérêts touristiques à Las Vegas ont convaincu les législateurs d’approuver le SB1, qui a été voté lors d’une session extraordinaire convoquée par le gouverneur Joe Lombardo en juin.

Fisher prévoit de financer les 1,1 milliards de dollars restants en combinant dettes et capitaux propres, ces dernières impliquant un petit changement de propriété. Le club affirme s’être associé avec Goldman Sachs dans l’espoir de financer la dette, qui sera remboursée avec intérêts.

Les A ont insisté sur le fait que le nouveau stade générerait des revenus sûrs leur permettant de retenir les joueurs plutôt que de les échanger ou de les laisser partir via une agence libre, comme ils l’ont fait avec presque tous les acteurs clés au cours des 30 dernières années à Oakland. Pourtant, l’obligation de financement soulève la question de savoir dans quelle mesure le club s’en sortira mieux à l’avenir.

Qu’en est-il de l’opposition des enseignants du Nevada au financement public ?

Un groupe d’enseignants du Nevada, Schools Over Stadiums, a rassemblé des soutiens et s’est préparé à rassembler des signatures pour un référendum forçant un vote public, plutôt que l’approbation législative, pour les 380 millions de dollars d’argent public destinés au stade A. Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a noté que cet effort pourrait constituer un obstacle à la réinstallation.

Mais le groupe des écoles était a subi un revers Le 6 novembre, un juge du Nevada a rejeté le projet de référendum et leur a ordonné de le déposer à nouveau, soulignant que le libellé de leur projet de loi était trop large. Même si le référendum n’est pas mort, il se heurte à un obstacle important.

Où joueraient les A pendant la construction du stade ?

Votre supposition est peut-être aussi bonne que celle de Manfred.

Le bail des A avec Oakland expire après la saison 2024 et leur stade de Las Vegas ne serait pas prêt avant au moins le début de la saison 2028. Cela laisse deux années sabbatiques, au cours desquelles les A pourraient jouer dans leur propre parc de classe AAA dans la banlieue de Las Vegas, à Reno, au domicile du club de classe AAA des Diamondbacks de l’Arizona – ou revenir, chapeau à la main, pour deux saisons supplémentaires à Oakland. .

La question reste ouverte de savoir si leur vieille ville refuserait fièrement de les accueillir pendant deux ans supplémentaires ou accepterait de payer encore deux saisons de loyer. Pendant ce temps, la chaleur étouffante dans le sud du Nevada soulève des questions de la part de la MLB et de l’association des joueurs de la MLB selon lesquelles leur parc de ligue mineure à Summerlin serait insuffisant.

Quoi qu’il en soit, les délais pour les sites temporaires et permanents se rapprochent. La société mère du Tropicana Resort qui sera démoli pour le site du stade A a fixé au 1er décembre la date limite pour que les propriétaires de la MLB approuvent le déménagement avant de se lancer dans des plans de démolition.

D’où le vote sur l’ordre du jour de l’assemblée des propriétaires, même si des détails importants restent en suspens.

Oakland est-il résigné à perdre son équipe ?

Les fans et les élus visent à maintenir la ville dans la conversation, au-delà de ce que nous avons vu lors du soi-disant « Summer of Sell » à Oakland et dans les majors. Le conseil municipal d’Oakland a adopté une résolution « réaffirmant l’engagement de la ville envers les Oakland A’s », avec des fans bruyants remplissant la salle du conseil.

Le maire d’Oakland, Sheng Thao, a déclaré que le travail de la ville pour sécuriser le site du terminal Howard pour les A les a mis en position de se mobiliser pour un nouveau stade, les partisans d’Oakland théorisant que Fisher s’est éloigné des négociations lorsque la baisse des actions de Gap a rendu le financement de son stade de 12 milliards de dollars ancré développement immobilier irréaliste.

UN vidéo de 10 minutes La description du sort des A a été envoyée à la MLB et aux 29 propriétaires, un peu comme le rapport de Thao qu’elle a envoyé aux mêmes parties prenantes montrant comment Oakland était prêt à conclure un accord avant que Fisher ne pivote vers Las Vegas.

Tout cela pourrait être trop peu, trop tard pour les A d’Oakland, surtout une fois que les propriétaires auront donné leur approbation attendue. Au pire, cependant, cela place Oakland au premier plan parmi les propriétaires en tant que marché d’expansion souhaitable – même s’il perd les A.