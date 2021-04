Les bannières sont toujours attachées aux balcons, la péniche toujours amarrée au quai prête, le drapeau flotte toujours au-dessus de la ville. Les vitrines des magasins restent en rouge et blanc, comme les crèches de football, Bilbao pour Bethléem. À Lezama, une garde d’honneur s’est formée, applaudissant alors que les bus se retiraient, emmenant les joueurs de l’Athletic Bilbao à une autre finale de la Copa del Rey, le destin appelant une fois de plus. À Séville, le même hôtel vous attend, la même routine et les mêmes chemises qu’ils portent porteront le même slogan sur la manche: bizi ametsa (vivre le rève).

Mais deux semaines plus tard, c’est différent maintenant.

En partie, c’est juste parce que la finale de la Copa del Rey de samedi (15 h 15 HE, diffusion en direct sur ESPN +) est le deuxième des deux Athletic jouera dans une quinzaine de jours. C’est en partie à cause de la pandémie et de la police. En partie, c’est parce que ce n’est pas une finale basque, et parce que est Barcelone. Parce que, en bref, ce n’est tout simplement pas aussi gros, pas aussi susceptible d’être gagné, pas la même chose; c’est spécial mais pas comme spécial, pas l’occasion que c’était. C’est en partie parce qu’ils ne peuvent pas s’en empêcher, le pessimisme s’installe après la défaite contre la Real Sociedad. C’est aussi en partie parce qu’ils pouvez.

Si la préparation de la finale historique de samedi a été discrète, c’est aussi par conception.

La défaite lors de la toute première finale de la Copa del Rey contre leurs rivaux basques, qui a eu lieu le 3 avril, a fait mal. Le règne de la Real Sociedad en tant que détenteur sera le plus court de l’histoire, mais il l’était aussi pour toujours. Et l’Athletic, battu en finale, le sait mieux que quiconque. Ils savaient qu’après le match, comme Iker Muniain se tenait là, applaudissant silencieusement ses adversaires alors qu’ils soulevaient le trophée. Plus important encore, ils le savaient avant le match et pendant celui-ci aussi.

L’athlétisme est unique, tout le monde le sait: un club qui ne joue qu’avec des footballeurs basques. Sur les 25 hommes qui ont joué pour eux cette saison, 18 ont joué pour eux avant le niveau de la première équipe. Il peut y avoir une certaine mythologie qui les entoure – et la Real Sociedad a également construit une équipe à partir de talents largement locaux, un club dans lequel 18 des 28 hommes qui ont joué pour eux ont été dans l’académie – mais l’Athletic est différent de les plus. Il n’y a probablement jamais eu de finale dans laquelle plus de joueurs sur le terrain étaient des fans du club qu’ils représentaient que celui joué il y a deux semaines, un sens profond de ce que tout cela signifiait, à quel point c’était historique.

« J’ai imaginé cela tant de fois », a déclaré Muniain.

Les joueurs de l’Athletic ont une identification avec le club que peu d’équipes, voire aucune, peuvent égaler partout dans le monde. Jorge Valdano les a comparés à la Gaule, un peuple minuscule mais résilient qui tient face à des forces plus puissantes, « une équipe qui rend hommage au football basque de la manière la plus simple: en étant soi-même ». Le président du club, Aitor Elizegi, les décrit comme « les derniers artisans de ce sport, entouré de franchises et d’industries, un modèle qui doit être renforcé par des triomphes ».

Si leur politique peut leur refuser l’accès à de meilleurs joueurs – même si cela vaut la peine de se demander combien mieux, compte tenu de la force du marché des équipes qui les entourent – cela leur donne quelque chose de plus, quelque chose d’intangible, mais de réel. Un sentiment profond de connexion et d’engagement qui fait vraiment une différence, qui les rend plus forts. L’entraîneur Marcelino les décrit comme un cuadrilla, un groupe de copains qui se sont connus toute leur vie. Cela facilite les choses, a-t-il insisté; cela leur donne du pouvoir, la capacité de surpasser.

Avant la première finale, Inaki Williams a déclaré: « Pour chaque enfant né à Bilbao, le rêve est de jouer pour l’Athletic », et ce n’était pas un cliché vide. « Tous les 25 d’entre nous traverseraient un mur [for this team]; nous sommes différents dans ce sens. C’est comme entrer dans une bagarre avec vos amis; c’est de la famille, on nous inculque l’Athletic depuis que nous sommes enfants, nous nous sommes nourris de ça. «

Qui aide. Ou, du moins, c’est censé le faire. Mais peut-être qu’il y a des moments où ce n’est pas le cas et peut-être que c’était l’un d’entre eux. À Séville, il y a deux semaines, peut-être a-t-il fait le contraire. « C’est le moment le plus difficile qu’ils aient jamais vécu », triste Marcelino après leur défaite 1-0. Cela comptait vraiment, vraiment. Peut-être que cela avait trop d’importance.

C’est certainement la conclusion à laquelle beaucoup de Bilbao sont arrivés, et regarder le match à l’intérieur de La Cartuja, parler aux gens avant le match et encore après, c’est une conclusion qui convainc. La peur, le poids de l’occasion, était palpable. La conscience que cela n’allait jamais, jamais être oublié ou répété; une opportunité unique qui était là pour être saisie, mais aussi pour leur être enlevée. Et ils avaient gelé, ils avaient ligoté. Ils n’avaient réussi que deux tirs, avaient à peine pu se défendre – et s’il y a une chose que l’Athletic fait toujours, c’est se battre.

L’Athletic Bilbao a perdu une finale dévastatrice de la Copa del Rey contre la Real Sociedad il y a à peine deux semaines. Mateo Villalba / Images de sport de qualité / Getty Images

« Je suis triste surtout parce que nous n’étions pas nous-mêmes », a déclaré Marcelino par la suite. « Nous voulions gagner ce match de toutes nos forces. Et je pense que c’était notre grand problème: la responsabilité excessive. Émotionnellement, nous n’avions pas cette liberté, ce bonheur, cette capacité à apprécier ce que nous faisions, avec ce qui était en jeu. Nous étions très lents avec le ballon: nous avions plus peur de perdre que de vouloir l’utiliser. «

Peut-être que tout avait été trop construit; peut-être que le poids de l’histoire était trop lourd; peut-être que l’obligation était asphyxiante, l’euphorie et l’excitation accablantes. Et cela aide à expliquer pourquoi c’est différent cette fois, pourquoi l’accumulation s’est sentie plus plate et pourquoi cela pourrait même être une bonne chose. Même si cela s’est produit en partie par accident, cela s’est également produit de cette façon en partie parce qu’ils l’ont voulu.

Après la première finale à Séville, on avait le sentiment que la deuxième finale était aussi partie; que l’Athletic aurait du mal à se remettre de ce coup, destin nié. Leur chance était la première finale, pas la seconde; toute chance qu’ils avaient dans la deuxième finale dépendait de l’élan acquis lors de la première. C’est aussi contre Barcelone, l’équipe qui les a vaincus en 2009, 2012 et 2015; l’équipe qui devrait les battre, contrairement à la Real Sociedad.

Sportif pourrait battre Barcelone, bien sûr. Ils avaient montré cela lors de la Super Coupe d’Espagne, et ce n’était pas perdu pour eux que la dernière fois qu’ils avaient remporté une Copa del Rey était en 1984, contre une équipe de Barcelone dirigée par Diego Maradona – tout comme elle est dirigée par Lionel Messi à présent. Mais ce rêve avait semblé anéanti lorsqu’ils ont quitté Séville il y a deux semaines.

Depuis lors, il y a eu le sentiment d’essayer de reconstruire leur estime de soi, de reconstruire l’enthousiasme, l’optimisme, le sens du destin – mais pas trop. Y voir une chance de rédemption, croire à nouveau; et pourtant ne pas trop croire non plus, ne pas ressentir autre chose que la victoire est un échec écrasant qui les marquera à jamais, une cicatrice. Pas pour le rendre plus grand qu’il ne devrait l’être. Pour tout calmer, normalisez-le.

Tout n’a pas été délibéré, certaines choses se déroulent naturellement: la prudence est une réaction naturelle, une réalité fondamentale. Une fois mordu, deux fois timide. Beaucoup n’avaient tout simplement pas envie de parler, peu d’enthousiasme pour le genre d’accumulation qui marque une finale de coupe si peu de temps après la dernière, et une qui a été perdue. « Il faut se lever et continuer », avait dit Marcelino, mais ce n’est pas facile à faire.

Pendant ce temps, le fait que ce soient des équipes de jeunes qui les applaudissaient à Lezama et qu’il n’y avait pas des milliers de fans qui attendaient dehors avec des fusées éclairantes était une réaction aux critiques à ce sujet pour la première fois au milieu d’une pandémie – les chiffres du COVID de Bilbao sont les pires du continent. Espagne – et le fait que la police locale avait déménagé pour empêcher une répétition.

En partie, cependant, c’est aussi une politique consciente. Pour ne pas retomber, ne plus geler. Pour relâcher la pression, alléger le poids sur eux, de sorte que la défaite soit plus facile à digérer et la victoire plus facile à atteindre. Les soutenir et leur permettre d’être à nouveau eux-mêmes, ce qui a toujours été le plus grand succès de l’Athletic. Dani Garcia a admis qu’il avait porté une casquette et des lunettes de soleil, espérant ne pas être remarqué à sa sortie, inquiet de la réaction des fans, mais a constaté que le contraire était vrai: ils ont essayé de lui remonter le moral, de l’encourager. Maintenant, le club adopte une position similaire.

Et peut-être que le fait d’être à nouveau Gaulois, face à l’empire romain une fois de plus, y aidera. « Nous devons leur compliquer la tâche », a déclaré Elizegi. « Barcelone est comme une sélection mondiale, avec toutes les bonnes et mauvaises choses que cela apporte. Devant eux, il y aura une équipe plus dure, plus primitive. Ils ont du talent, nous avons de l’engagement et de la solidarité. »

Vendredi, les joueurs de l’Athletic se sont envolés vers le sud. Samedi, un membre de chacune de leurs familles sera autorisé à les rejoindre – contrairement à la dernière fois. C’est une décision consciente, une tentative de les conditionner, de les réconforter. « Notre diagnostic était un excès de responsabilité; nous essayons maintenant de créer une atmosphère dans laquelle les joueurs se sentent soutenus », a déclaré le président. « Nous pensons que cela pourrait être important. Nous pensons que cela pourrait aider à gérer leurs émotions avant et après. Ce samedi contre la Real, nous avons appris quelque chose: permettons à ces joueurs de profiter de ce qu’ils ont à faire, de produire un match dont ils se souviennent en intensité. , la motivation et le football. Nous sommes une équipe difficile à battre, un grand adversaire dans n’importe quel match unique. «

Sur les balcons, les drapeaux restent et la péniche n ° 1 les attend toujours, prête à descendre le Nervion en fête pour la première fois depuis 1984. Ils y sont restés depuis la dernière fois, mais ils n’ont pas fait l’objet de toutes les attentions. de la même façon. La plupart du temps, les gens viennent de s’entendre cette fois, presque comme s’ils essayaient de faire semblant que ce n’était pas là. Cette finale est encore énorme, toujours historique; cela signifierait encore tout pour eux. Mais cette fois, cela ne peut pas être une obligation; ce doit être plutôt une opportunité, une seconde chance.

« Les trains ne passent pas souvent, » Raul Garcia a déclaré avant la finale de la Copa del Rey 2020. Mais, même si ce n’est peut-être pas tout à fait la même chose, alors que c’est plus calme maintenant, deux semaines plus tard, ils peuvent en entendre un autre venir rouler dans le virage.