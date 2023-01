L’athlète olympique et champion de la WNBA s’apprête à monter sur scène lors du banquet annuel Hilltopper & Angel de la JCA – Shaw Local

Avec la nouvelle année qui approche, il est temps de commencer à remplir ce calendrier social.

Et la Joliet Catholic Academy sait exactement ce qui devrait figurer au rôle en février.

Le Hilltopper and Angel Banquet annuel de cette année est prévu pour le jeudi 23 février au gymnase de la Joliet Catholic Academy, au 1200 N. Larkin Ave., à Joliet. Le cocktail et le souper débuteront à 17 h 30, avec un programme à suivre à 19 h. Le coût pour y assister est de 50 $ par personne, incluant le billet et le souper. Une table pour 10 peut être réservée pour 500 $. Un bar payant et des prix de tombola seront également disponibles pendant la nuit.

Les invités vedettes du banquet de cette année incluent la médaillée olympique Kelly Murphy, diplômée de la JCA en 2008, et la championne de la WNBA Allie Quigley, diplômée de la JCA en 2004.

La soirée comprendra également le toujours divertissant Mark Grant, promotion 1981, qui servira de maître de cérémonie. Grant a été sélectionné 10e au classement général au premier tour de la Ligue majeure de baseball de 1981

Repêché par les Giants de San Francisco, quelques jours seulement après avoir mené Joliet Catholic à la deuxième des finales consécutives de l’État. Il a lancé huit ans dans les ligues majeures pour San Diego, Atlanta, Colorado, Houston et Seattle. Depuis 1996, Grant est le commentateur couleur de la télévision des San Diego Padres.

Hilltopper et Angel Banquet de cette année sont une prise deux, car l’événement de 2022 qui devait présenter à la fois Murphy et Quigley a dû être annulé en raison de problèmes de vol liés aux conditions météorologiques.

Pour plus d’informations, contactez Sue Bebar, directrice des anciens, à sbebar@jca-online.org ou 815-741-0500, Ext. 269.

Le produit de l’événement aidera à financer une variété d’articles nécessaires, notamment l’aide aux frais de scolarité, la climatisation, de nouvelles fenêtres, des portes de sécurité, des salles de bains mises à jour, une cafétéria mise à jour, du matériel de laboratoire de chimie, etc.

Joliet Catholic Academy : 1200 N. Larkin Avenue : Joliet, IL 60435 : Tél. : 815-741-0500 : jca-online.org