L’athlète iranienne Elnaz Rekabi renvoyée chez elle, sort incertain après avoir concouru sans hijab

Le long combat pour les droits des femmes en Iran

Depuis la mort de Mahsa Amini, 22 ans, sous la garde de la police des mœurs iranienne le 16 septembre, des manifestations ont éclaté dans tout l’Iran et dans quelque 160 villes du monde, certaines des plus importantes manifestations ayant lieu ici au Canada. Malgré la répression violente des manifestations en Iran, les manifestants continuent de descendre dans les rues. Et les femmes sont restées en première ligne, brûlant parfois leur foulard ou se coupant les cheveux. Mais c’est loin d’être la première fois que des femmes mènent des mouvements de protestation dans le pays. Aujourd’hui, nous examinons donc comment les manifestations de Mahsa Amini s’inscrivent dans une longue histoire de l’activisme des femmes en Iran – et si cette fois-ci semble différente ou non. Notre invitée est Mona Tajali, professeure agrégée de relations internationales et d’études sur les femmes, le genre et la sexualité au Agnes Scott College. Elle est également l’auteur du récent livre Women’s Political Representation in Iran and Turkey: Demanding a Seat at the Table.