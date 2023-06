L’athlète de triple saut Praveen Chithravel donne la priorité à la cohérence avant la saison lourde

La troisième journée du 62e Championnat national d’athlétisme senior inter-États s’est terminée sur une note positive pour le trio de triple saut de l’Inspire Institute of Sport composé de Praveen Chithravel, Abdulla Aboobacker et Eldhose Paul, qui ont tous les trois décroché la qualification pour les Jeux asiatiques 2023 plus tard dans l’année.

Ce qui était fascinant à voir, c’est un autre saut constant du détenteur du record national de triple saut, Praveen Chithravel, qui a constamment franchi la barre des 17 mètres depuis l’Indian Open Throws and Jumps qui s’est tenu au mois de mars à l’Inspire Institute of Sport. Bien qu’il sorte tout juste d’une blessure, Chithravel n’a montré aucun signe de ralentissement alors qu’il décrochait l’or avec un saut de 17,07 mètres qui dépassait facilement la marque de qualification de 16,60 mètres des Jeux asiatiques. Tandis que ses coéquipiers IIS, Abdulla Aboobacker a décroché l’argent avec un meilleur saut de 16,88 mètres et Eldhose Paul s’est contenté du bronze avec un meilleur saut de 16,75 mètres.

S’étant déjà qualifié pour les Championnats du monde avec un saut de 17,37 mètres à La Havane, Chithravel a parlé de son approche pour l’inter-étatique et a déclaré : « J’arrivais à cause d’une blessure ; donc, mon objectif était de me qualifier en toute sécurité pour les Jeux Asiatiques, donc, je ne me suis pas trop poussé. De plus, nous avons une saison chargée avec un certain nombre de compétitions et je dois continuer à gagner. Je suis reconnaissant à l’entraîneur et à toute l’équipe de m’avoir aidé à aller de l’avant.

Il a ensuite parlé de sa première apparition à la Diamond League et a déclaré: «J’ai parlé à l’entraîneur Betanzos et il espère que nous obtiendrons une entrée dans la Monaco Diamond League qui se tiendra le 21 juillet 2023, en raison de la série de résultats que nous avons rassemblés. J’attends avec impatience une éventuelle apparition plus tard le mois prochain.

Il a également parlé des soucis qu’il portait depuis son saut à Cuba et a souligné que son rétablissement se passait bien. Chithravel a déclaré: «Le mois dernier, j’ai eu un étirement du quadriceps et je suis en convalescence depuis lors. Je suis heureux de me sentir en pleine forme maintenant et je suis impatient de participer aux compétitions à venir.