L’athlète de la Fondation Reliance, Jyothi Yarraji, signe avec une médaille d’argent qui s’ajoute à sa médaille d’or au championnat asiatique d’athlétisme

L’athlète de la Fondation Reliance, Jyothi Yarraji, a ajouté aujourd’hui une médaille d’argent dans l’épreuve du 200 m à sa médaille d’or du 100 m haies qu’elle avait précédemment remportée lors de cette édition, lors de la dernière journée d’action des Championnats d’Asie d’athlétisme à Bangkok, en Thaïlande, le dimanche 16 juillet. Son collègue athlète de la Reliance Foundation, Gulveer Singh, a également réalisé une performance impressionnante le dernier jour pour remporter le bronze au 5000 m.

Jyothi était dans une forme inspirée lors de la finale, réalisant son record personnel de 23,13 secondes pour remporter l’argent derrière la Singapourienne Veronica Shanti Pereira, qui a remporté l’or en 22,70 secondes pour établir un nouveau record du championnat.

Gulveer a réussi un temps de 13: 48.33 en finale pour terminer troisième derrière le duo japonais de Hyuga Endo (13: 34.94) et Kazuya Shiojiri (13: 43.92).

Jyothi a déclaré qu’elle était heureuse de surmonter divers défis pour terminer avec deux médailles. « Quand j’ai commencé le 100 m haies, il y avait de la pluie et un faux départ aussi. Je suis donc très content de revenir avec deux médailles. Je suis content d’avoir réussi un record personnel au 200 m malgré ma maladie. Je vais maintenant chercher à bien faire aux Jeux asiatiques et aux Championnats du monde. Je parlerai également à mon entraîneur des domaines dans lesquels je peux encore m’améliorer.

James Hillier, directeur des sports de la Reliance Foundation, a félicité les athlètes pour leurs efforts. «Gulveer a fait une très bonne course tactique. Il a conservé de l’énergie au début et quand les athlètes devant lui ont commencé à fatiguer, il l’a utilisé à son avantage. Il a remporté le bronze assez confortablement. Il venait de se remettre d’une ampoule au pied et il a fait preuve d’un immense cœur pour remporter cette médaille.

Il a également remercié Jyothi pour son courage en remportant deux médailles et en obtenant un nouveau record personnel. « Quand j’ai dit aux gens pour la première fois que Jyothi pouvait remporter une médaille au 200 m aux Championnats d’Asie, ils ne le croyaient pas. Elle l’a fait maintenant. Le faire avec deux records personnels est absolument incroyable. Elle s’est réveillée avec de la fièvre ce matin et vomissait, donc c’était un effort incroyable de sa part, non seulement pour concourir mais aussi pour gagner une médaille. C’est une championne, parce que les champions trouvent un moyen d’obtenir un résultat même lorsque les jetons sont épuisés et c’est ce qu’elle a fait.

Jyothi avait auparavant réussi un temps de 13,09 secondes lors de la finale du 100 m haies pour terminer en tête dans un peloton solide jeudi. L’effort de Jyothi a été la première médaille d’or jamais remportée par un Indien dans l’épreuve du 100 m haies aux championnats continentaux. Cela lui a également assuré une place aux Championnats du monde. Lors des 22 éditions précédentes du tournoi, les seuls Indiens à avoir remporté une médaille au 100 m haies étaient Anuradha Biswal (bronze en 2000) et Jayapal Hemasree (bronze en 2013).

Plus tôt dans la compétition, Gulveer avait terminé cinquième du 10 000 m le jour de l’ouverture de la compétition après avoir terminé avec un temps de 29: 53,69. L’Inde a terminé la campagne du Championnat d’Asie d’athlétisme à la troisième place du tableau des médailles avec 27 médailles, dont 6 d’or, 12 d’argent et 9 de bronze.