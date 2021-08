L’athlète belge Van der Plaetsen souffre d’une horrible blessure au saut en longueur alors qu’il tombe la tête la première dans le sable au décathlon de Tokyo (VIDEO)

L’incident s’est produit lors de la deuxième épreuve du décathlon de Tokyo 2020.

Van der Plaetsen est parti sur un bon élan en direction du point de départ, mais a semblé trébucher au décollage, le faisant tomber sur le côté et face contre terre dans le bac à sable.

D’abord contrôlé par ses entraîneurs, il a ensuite quitté le stade olympique à l’aide d’un fauteuil roulant et du drapeau de son pays sur les épaules.

Sentez-vous pour le Belge Thomas van der Plaetsen alors qu’il se blesse à l’approche du saut en longueur du décathlon#athlétisme#tokyo2020pic.twitter.com/4ut934mzlr – Matt WS 🔑🟤 (@Yakcall) 4 août 2021

Van der Plaetsen a terminé 17e au 100 mètres avant cela et a amassé 850 points avec son temps de 11,05 secondes.

Cherchant à améliorer sa précédente sortie au spectacle d’athlétisme, où il a terminé sixième aux Jeux olympiques de Rio 2016, il a terminé les Championnats d’Europe en salle 2019 dans la même position et s’est classé neuvième aux Championnats du monde 2019.

Gagnant de l’or aux Championnats d’Europe juniors et aux Championnats d’Europe des moins de 23 ans en 2011, il semblait capable de poursuivre cette forme jusqu’à l’âge adulte avec les plus grands honneurs aux Championnats d’Europe 2015 et 2016, mais s’est effondré au cours des dernières années.

L’angle de son genou ! Je souhaite un prompt rétablissement à Thomas van der Plaetsen. pic.twitter.com/GX0iW61UZY — TobiAnimados (@TobiAnimados) 4 août 2021

Mais il y a une bonne raison à cela, comme l’ont souligné certains qui ont pris ombrage à ceux qui se moquaient des dépens de Van der Plaetsen.

Après son « une exécution sans faille » a été moqué, un journaliste l’a qualifié de « P*ss pauvre prise ».

« Le Belge Thomas Van der Plaetsen a survécu à un cancer en 2015 et représente son pays aux Jeux olympiques, mais se moque certainement de l’athlète qui a sans aucun doute subi une horrible blessure au genou lors de cette course. »

ce gars a quelques arcs dans sa carrière. il y a quelques années, van der Plaetsen a subi un test de dépistage de drogue anormal qui s’est avéré être la façon dont ils ont découvert qu’il avait un cancer des testicules. il a subi une intervention chirurgicale et une chimiothérapie et s’est battu contre cela, alors j’espère qu’il ira bien après cela aussi https://t.co/j3lpYm2ScT – Senorita Ding Dong (@KaylaJ67) 4 août 2021

En effet, des rapports circulent maintenant selon lesquels Van der Plaetsen « s’est déchiré les ischio-jambiers et les ligaments de son pied droit lors de la montée en puissance » et sera désormais « sorti depuis plusieurs mois selon son staff médical », qui mettra fin indéfiniment à ses Jeux de Tokyo 2020.