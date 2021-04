L’haltérophile indien Achinta Sheuli a terminé deuxième de la compétition du groupe B de 73 kg au championnat asiatique ici mardi.

Le médaillé d’or du championnat du Commonwealth a soulevé 309 kg – 139 kg à l’arraché suivi de 170 kg en clean and jerk.

L’Indien a eu la meilleure levée d’arraché (139 kg) dans le peloton à quatre. Cependant, il n’a pas réussi à soulever 174 kg lors de sa dernière tentative de nettoyage et de secousse, ce qui l’aurait vu en tête du groupe.

Le Kazakhstanais Sairamkez Akmolda 310 kg (130 kg + 180 kg) a terminé premier du groupe.

Le classement final d’Achinta sera déterminé après la fin de la procédure du groupe A.

L’Inde a remporté deux médailles dans l’épreuve continentale en cours. L’haltérophile As et ancien champion du monde Mirabai Chanu et Jhilli Dalabehera d’Odisha ont respectivement remporté les médailles de bronze et d’or la semaine dernière.

Mirabai, liée aux Jeux olympiques, a battu le record du monde chez les 49 kg propres et secousses féminines en route pour sa médaille de bronze. Elle a soulevé 86 kg en arraché avant d’établir une nouvelle marque mondiale de 119 kg en clean and jerk pour un total de 205 kg.

Tandis que Jhilli, médaillée de bronze aux championnats du monde juniors, a remporté la médaille d’or dans l’épreuve féminine de 45 kg, qui est cependant une catégorie non olympique.

Les Championnats d’Asie d’haltérophilie sont une épreuve de qualification de niveau or des Jeux de Tokyo. Les points recueillis lors de cet événement seront utiles lors du classement final des Jeux olympiques.

