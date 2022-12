L’ATF prend des mesures pour combler l’échappatoire des “Ghost Guns” dans la règle fédérale

Les groupes de sécurité des armes à feu, qui avaient fait pression sur Steven M. Dettelbach, le nouveau directeur de l’ATF, pour qu’il agisse de manière plus décisive, ont déclaré que la lettre représentait une étape majeure dans la résolution du problème croissant des armes fantômes, qui ont contribué à l’augmentation des crimes violents, en particulier sur le Côte Ouest, ces dernières années.

“ATF a écouté les appels à une application significative des règles musclées sur les armes fantômes du président Biden pour endiguer la marée de ces armes mortelles dans nos communautés”, a déclaré John Feinblatt, président d’Everytown. “Nous applaudissons les conseils d’aujourd’hui prouvant que l’ATF ne permettra pas à l’industrie des armes à feu de renverser les lois de notre pays.”

Pourtant, cette décision, que le ministère de la Justice a décrite comme une clarification de la réglementation, n’est pas sans risque. Parce que la règle a été créée par l’action de l’exécutif, plutôt que par une loi validée par le Congrès, elle a donné aux entreprises l’assurance qu’elles peuvent continuer à vendre des pièces d’armes individuelles.

Les responsables de l’administration, s’exprimant sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement d’éventuels litiges, ont déclaré que les nouvelles directives seraient presque certainement contestées devant un tribunal fédéral au motif qu’elles enfreindraient la loi de 1968 sur le contrôle des armes à feu, qui permet aux gens de fabriquer des armes à feu. pour leur usage personnel sans se soumettre à des vérifications d’antécédents ni appliquer de numéros de série.

Les directives ne serviront qu’à “semer davantage la confusion dans l’industrie quant au moment où un élément inachevé et incomplet est un” cadre “ou un” récepteur “- et donc réglementé”, a déclaré Larry Keane, un haut responsable de la National Shooting Sports Foundation, une arme à feu groupe de commerce de l’industrie.

Certains États à tendance libérale ont adopté leurs propres lois pour réglementer les armes fantômes après une série de fusillades de masse les impliquant. Au moins 10 États l’ont fait, et une poignée de villes, dont New York, Washington et Los Angeles, ont poursuivi des fabricants d’armes fantômes pour des attaques menées à l’aide de telles armes.

Mais le lobby des armes à feu s’est fermement opposé à la nouvelle règle fédérale, et plusieurs groupes juridiques conservateurs l’ont déjà contestée.

En août, 17 États et une coalition de militants des droits des armes à feu ont poursuivi l’administration Biden devant un tribunal fédéral du Dakota du Nord. Cette poursuite a été rejetée, mais une action en justice devant un tribunal fédéral du Texas est restée non résolue après qu’un juge a émis une ordonnance d’interdiction temporaire contre la mise en œuvre de la règle.