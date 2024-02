L’Atelier Xi crée une bibliothèque angulaire dans une plantation de thé chinoise

Cinq volumes angulaires interconnectés forment cette bibliothèque et cette salle de dégustation de thé conçues par le studio d’architecture chinois Atelier Xi sur une plantation de chrysanthèmes de glace à Xiuwu, en Chine.

Conçue pour ressembler à un « village miniature », la bibliothèque de Atelier Xi s’inspire de la silhouette des maisons du village local, ainsi que de la composition des pétales d’une fleur de chrysanthème.

“Pour éviter d’imposer un seul grand bâtiment dans le paysage des champs de fleurs, nous avons divisé les fonctions en cinq petits volumes cubes dispersés”, a déclaré le directeur fondateur Chen Xi à Dezeen.

“Nous envisageons un espace architectural épanoui où chaque élément ouvre le champ de fleurs dans diverses directions.”

Situé sur un site circulaire au sein de la plantation, l’ensemble de bâtiments de 316 mètres carrés était entrecoupé de verdure et de sentiers pavés creusés dans le paysage.

Les unités ont été recouvertes de stuc blanc et présentent de vastes ouvertures de façade qui s’élèvent jusqu’à un sommet suivant la forme structurelle angulaire.

De plus, les volumes étaient chacun orientés dans des directions différentes pour capter la lumière tout au long de la journée et capitaliser sur les vues sur le paysage environnant.

Les espaces interconnectés accueillent un espace lecture, une salle de musique, un salon et une salle de dégustation de thé organisés autour d’un lobby centralisé, avec des accès assurés par des entrées individuelles ainsi que des connexions internes.

À l’intérieur, un sol en béton, de vastes plafonds et des murs incurvés recouverts de bois sont complétés par des cadres de fenêtres et des luminaires en acier noir.

“La tension entre l’intérieur doux du bâtiment et son extérieur angulaire crée une qualité expérientielle distinctive passant du jour à la nuit”, a déclaré le studio.

“À la lumière du jour, les murs pignons blancs évoquent l’image d’un village du nord. Tandis que la nuit, la silhouette se dissout dans l’obscurité, soulignant la douceur de l’espace intérieur et offrant une chaleur onirique.”

Dans la salle de dégustation de thé, des coins salons intégrés en bois sont bordés de vastes ouvertures donnant sur les champs. Des étagères à livres sont également intégrées dans la salle de lecture, suivant la forme incurvée du mur.

Les salles restantes contiennent des espaces flexibles destinés à être utilisés par la communauté pour des activités telles que des ateliers agricoles et des spectacles musicaux, tandis que les espaces de méditation, de stockage et de services sont séparés des espaces principaux par des murs et des cloisons incurvés.

Construite en 2021, l’ouverture de la bibliothèque a été retardée en raison des restrictions imposées lors de la pandémie de coronavirus, qui ont depuis été levées.

Ailleurs dans la province du Henan, l’Atelier Xi a également réalisé une bibliothèque en béton incurvée transformée à partir d’une maison abandonnée et un pavillon communautaire en béton de couleur pêche.

La photographie est de Zhang Chao.

Crédits du projet :

Architecte principal : Chen Xi

Équipe de design: Zhu Jing, Huang Jiajie, Tian Di, Wang Weiguo, Weng Cekai, Zhu Zhu, Xu Zhiwei, Han Xiao

Documents de construction : Li Jianhui (architecture), Su Zhimeng, Huang Xiaolong (structure), Gan Bin, Xiao Liangmin (député européen)

Conseiller en éclairage : Interaction visuelle d’AURA