L’atelier Treasure from Trash 4-H se déroule le 17 janvier à Princeton – Shaw Local

Le malheur des uns fait le bonheur des autres.

Dans cet atelier 4-H autoguidé, les jeunes âgés de 8 à 18 ans créeront un produit fini de leur propre création en utilisant les matériaux fournis pour créer un trésor à partir de déchets. Les membres 4-H peuvent exposer leur produit fini lors de la foire 4-H.

Cet événement gratuit, ouvert aux 4-H et aux non-membres, a lieu de 17 h à 18 h 30 le mardi 17 janvier à la salle de conférence Extension de l’Université de l’Illinois, 850 Thompson St., Princeton. Places limitées aux 20 premiers jeunes inscrits. Pour assurer votre place, visitez go.illinois.edu/treasures avant le lundi 9 janvier.

Pour plus d’informations sur le programme 4-H, appelez University of Illinois Extension – Bureau, La Salle, Marshall, Putnam Unit Office au 815-875-2878. Si vous avez besoin d’un aménagement raisonnable pour participer, indiquez-le lors de votre inscription ou contactez le bureau d’extension. Les bureaux d’extension sont situés à Princeton, Ottawa, Henry et à Oglesby sur le campus de l’IVCC.

La mission de l’extension de l’Université de l’Illinois est de fournir une éducation pratique pour aider les personnes, les entreprises et les communautés à résoudre des problèmes, à développer des compétences et à construire un avenir meilleur. L’extension de l’Université de l’Illinois offre des opportunités égales dans les programmes et l’emploi. Visitez notre site Web à https://extension.illinois.edu/blmp.