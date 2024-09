L’Atelier L’Abri rénove un trio d’appartements pour une famille à Montréal

Le studio de design-construction montréalais Atelier L’Abri a rénové une résidence triplex dans le quartier Petit Laurier de la ville, en utilisant une palette blanche austère à l’intérieur pour contraster avec l’extérieur bordeaux du bâtiment.

Le projet Triplex Fabre, d’une superficie de 3 000 pieds carrés (280 mètres carrés), a été conçu pour accueillir deux générations d’une même famille.

La typologie du triplex, qui comprend trois unités reliées entre elles et superposées, est commune au Plateau-Mont-Royal.

La région est également connue pour ses façades historiques en briques rouges, ses détails en pierre et ses corniches ornementales, qui Atelier L’Abri restauré sur ce bâtiment.

« La restauration des éléments architecturaux originaux de la façade avant préserve l’intégration du projet dans l’environnement bâti environnant », a déclaré l’équipe.

« La simplicité des balcons avant et de l’escalier reconstruits met en valeur la brique artisanale en argile rouge et la nouvelle corniche. »

Sur la façade arrière, les ouvertures ont été agrandies et les balcons ont été agrandis pour créer plus d’espace extérieur accessible depuis chaque niveau.

Les cadres de fenêtres et de portes, les balustrades et le plancher bordeaux se fondent dans la maçonnerie pour une apparence homogène.

En revanche, une tour qui fait office de « hangar d’arrière-cour » et qui est reliée à chaque balcon est revêtue d’un nouveau revêtement en tôle ondulée blanche.

Le patio du rez-de-chaussée est séparé de l’aire de stationnement par une structure métallique qui intègre des jardinières surélevées et un portail.

« Le concept d’aménagement paysager reprend la palette de matériaux de la façade arrière et favorise l’interaction avec la ruelle animée », explique l’Atelier L’Abri.

À l’intérieur, les espaces ont été reconfigurés pour ouvrir les plans d’étage, donnant plus de place aux espaces de vie tout en réduisant la taille des chambres.

« Le projet a été l’occasion de repenser l’aménagement intérieur typique des appartements montréalais pour faire plus de place à la lumière naturelle et à la facilité de mouvement », a déclaré le studio.

Dans les deux cuisines minimalistes – presque identiques – les lignes horizontales sont accentuées par des étagères flottantes et des luminaires linéaires au-dessus des îlots.

Les planchers de bois à larges planches et les meubles et accessoires de salle à manger aux tons chauds ajoutent une texture naturelle aux espaces de vie d’un blanc éclatant.

Les autres pièces sont également conservées aussi minimalistes que possible, avec des détails de menuiserie, d’éclairage et d’accessoires de salle de bains contribuant tous à l’aspect propre et sans chichis.

L’Atelier L’Abri a également récemment réalisé un cabanon dans une ferme québécoise avec une structure en acier galvanisé et en bois de pruche.

Les premiers projets du studio vont d’une collection de micro-cabines en forme de A et d’une maison d’hôtes triangulaire sculpturale, à une résidence conçue pour qu’un jeune charpentier puisse la construire lui-même.

La photographie est de Alex Lesage.

Crédits du projet :

Architecture: Atelier L’Abri

Equipe projet : Pia Hocheneder, Vincent Pasquier, Nicolas Lapierre, Francis Martel-Labrecque

Construction: Modulateur

Ingénieur en structure : R. W. Harvey

Collaboration sur la conception : Julien Rozon

Brique: Vande Moortel

Travail du métal : Soudure atomique

Fenêtres : Schüco (arrière), Marvin (devant)

Céramique: Céragrès

Revêtement métallique : Vicwest

Lumières: Lambert & Fils, Artemide

Meubles: Noguchi, Ethnicraft, Cassina, Zara Home

Équipement: Nouvelle forme

Objets: Alessi, Verre d’Onge