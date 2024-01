L’Atelier Hajný fait référence à des cabanes tchèques rurales pour un bloc d’habitation triangulaire

Le studio local Atelier Hajný a créé un bardée de bois immeuble d’habitation près de Prague qui fait référence à une cabane de vacances visitée par le client depuis son enfance.

Baptisée Hut-Inspired House, la maison simple de 180 mètres carrés de la ville de Říčany est basée sur la forme à pignon des cabanes situées à proximité du site et qui sont actuellement démolies en raison du réaménagement de la zone.

“Le nouveau plan de zonage dans toute la zone est prévu pour la construction de maisons familiales, donc les cabanes ici disparaissent progressivement”, a expliqué Atelier Hajny fondateur Martin Hajný.

“Nous avons convenu avec le client qu’en raison du caractère de la zone et de la relation sentimentale avec le bâtiment d’origine, il serait approprié de prendre en compte l’apparence et la forme de l’ancienne cabane.”

Bien qu’elle prenne l’apparence d’une seule habitation, la Hut-Inspired House est divisée en interne en deux studios autonomes et une maison principale, organisée sur deux étages.

Au rez-de-chaussée, les studios séparés se trouvent à côté du salon et de la cuisine de la maison principale, qui s’ouvrent sur une terrasse et un jardin par des portes coulissantes vitrées.

Au-dessus, les chambres et le bureau de la maison principale bénéficient de la hauteur supplémentaire créée par le toit à forte pente, doublé intérieurement de bois clair.

À l’arrière de la maison, la forme triangulaire du toit à pignon se projette vers l’extérieur pour créer un balcon qui abrite le patio en contrebas, recouvert d’un écran ouvert de lattes verticales en bois.

“Nous voulions protéger le pont inférieur de la pluie, nous avons donc décidé de placer un balcon en porte-à-faux devant la chambre principale”, a déclaré Hajný à Dezeen.

“Lorsque nous avons essayé de concevoir un garde-corps, il nous a semblé naturel d’utiliser des planches de bois et de soutenir la forme triangulaire du pignon. Le balcon fait également face à la voie ferrée, ce qui contribue à réduire un peu le bruit.”

À l’intérieur, une finition de panneaux « discrets et naturels » en bois lamellé-croisé (CLT) et des poutres apparentes au plafond offrent un autre clin d’œil à l’apparence des cabanes tchèques traditionnelles.

Le bois calciné de l’extérieur est référencé dans les comptoirs et les éléments noirs de la cuisine ainsi que dans les zones de stockage en bois teinté noir sur toute la hauteur qui divisent le premier étage.

La forme et les matériaux traditionnels des bâtiments ruraux tchèques ont également servi de point de référence pour une autre maison près de Prague réalisée par le Studio Circle Growth, qui contrastait avec un extérieur plus traditionnel et des intérieurs contemporains bordés de pins.

La photographie est de Radek Ulehla