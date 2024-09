L’atelier en bois d’un céramiste agrandit une maison construite dans les années 80 au Royaume-Uni

Conception du Home Studio d’Okopod et d’Ashworth Parkes Architects

Okopod, en collaboration avec Ashworth Parkes Architects, a conçu un maison studio à Girton, ROYAUME-UNIpour une société basée à Cambridge céramique artiste, mettant l’accent sur la durabilité et la sensibilité à l’environnement qui l’entoure. studio a été construite sur un site avec des arbres matures, qui ont été soigneusement préservés en construisant la structure sur des pilotis pour permettre aux racines des arbres de prospérer. La maison originale construite dans les années 80 comportait des éléments de design du milieu du siècle et un jardin suffisamment grand pour accueillir l’atelier imaginé par l’artiste.



toutes les images sont une gracieuseté de Okopode et Architectes Ashworth Parkes

L’atelier à domicile d’un artiste céramiste intègre des matériaux durables

La conception maximise la lumière naturelle et intègre des matériaux durables, en utilisant une isolation naturelle et en privilégiant le bois par rapport au béton. L’extérieur est revêtu de cèdre STK, avec des détails de joint d’ombre extra-larges, ajoutant une esthétique raffinée mais naturelle. L’utilisation de techniques de préfabrication garantit un impact environnemental minimal, en harmonie avec Okopod studioL’engagement de la société en faveur de la construction écologique.

Le studio s’intègre dans la propriété existante, qui présente des éléments architecturaux du milieu du siècle. Le design d’Okopod et la collaboration équipe de conception Le projet d’Ashworth Parkes Architects allie une esthétique contemporaine à des choix respectueux de l’environnement, offrant un espace fonctionnel et lumineux qui améliore l’environnement de travail de l’artiste tout en respectant le paysage naturel. Ce projet met en valeur le potentiel d’une conception durable et respectueuse du site dans les espaces résidentiels.



la maison originale construite dans les années 80 présente des éléments de design du milieu du siècle qui complètent le nouveau studio



le studio a été construit sur pilotis pour préserver les arbres matures du site et protéger leurs racines



des matériaux durables, notamment une isolation naturelle, ont été utilisés dans le processus de construction



la conception privilégie le bois au béton, réduisant ainsi l’impact environnemental de la construction



le revêtement extérieur du studio est fabriqué à partir de cèdre STK avec des détails d’espace d’ombre extra-larges



des techniques de préfabrication ont été utilisées pour assurer une perturbation environnementale minimale