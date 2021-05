L’atelier de réparation se décompose en larmes alors qu’elle passe l’objet bien-aimé de sa fille décédée à ses petits-enfants

Les spectateurs de l’atelier de réparation ont vu une grand-mère fondre en larmes alors qu’elle offrait un héritage familial restauré à ses petits-enfants.

Nan Stella Moore est apparue dans un épisode récent de la série de la BBC dans l’espoir de faire appel à Jay Blades et à l’expert de la métallurgie Dominic Chinea pour restaurer le swing de sa défunte fille.

6 Stella Moore a été émue aux larmes lorsqu’un héritage familial a été restauré sur The Repair Shop Crédit: BBC

La native de Birmingham a expliqué l’importance de l’objet pour le couple et comment elle avait besoin qu’il soit en état de marche pour que ses petits-enfants puissent créer de nouveaux souvenirs avec.

Partageant l’arrière-plan de l’article, Stella a partagé: « Mon oncle l’a fait. Il n’est plus avec nous et c’était vers 1980.

«Il pensait qu’il y avait peut-être une affaire là-dedans, mais, malheureusement, le coût de reproduction allait être trop élevé.

« Donc, le run qu’il a fait, les quelques pop, ils ont été vendus et nous avons eu celui-ci. Cela signifie beaucoup pour nous parce que c’est celui sur lequel mes filles ont joué », a-t-elle ajouté.

6 La grand-mère a fait restaurer la balançoire du rond-point pour ses petits-enfants Crédit: BBC

6 L’expert de la métallurgie Dominic Chinea a pris en charge le projet Crédit: BBC

« Et maintenant, il sera utilisé si vous pouvez le faire fonctionner … avec mes petits-enfants. »

Le restaurateur de meubles Jay a alors demandé: « Vos filles jouaient là-dessus, combien de filles avez-vous? »

C’est à ce moment que Stella a parlé de sa défunte fille Emma, ​​décédée à l’âge de 39 ans d’un cancer et a partagé l’importance de la balançoire: «J’en ai eu trois et j’ai perdu ma petite fille d’un cancer.

«Elle s’appelait Emma, ​​elle avait 39 ans. On lui a diagnostiqué un cancer de l’intestin et il s’était propagé au foie et on lui a donné six mois, peut-être, et elle était incroyable.

6 Stella a dit que ses filles jouaient sur la balançoire Crédit: BBC

6 Elle a apporté la pièce à réparer en l’honneur de sa défunte fille Emma Crédit: BBC

« Elle a planifié son mariage depuis l’hôpital et elle s’est battue contre tout le monde, est sortie, elle a eu son mariage. Et elle était une personne incroyable », a-t-elle poursuivi.

«Avait-elle des enfants? Demanda Jay. Stella a répondu: « Oui, elle a eu les deux. Olivia et elle vient d’avoir son plus jeune, Flo.

«Donc, c’était un grand choc. Et Flo a fêté son premier anniversaire à l’hospice – elle en était un lorsqu’elle est morte.

«Ils adoreraient pouvoir marcher sur les traces de ma fille. Ce sont tous ces souvenirs qu’ils peuvent avoir et ‘Est-ce que maman a fait ça?’

6 Stella était émue lors de la révélation Crédit: BBC

« Les petits sont vraiment excités à ce sujet, ils se sont assis dessus l’autre jour et ont dit: » Comment ça marche? « . Et j’ai dit » Ce n’est pas le cas pour le moment « . Mais j’espère que vous pourrez avoir ça marche. «

Après avoir partagé le lien émotionnel avec le jouet de jeu, Stella a admis que « c’est tellement grippé » qu’il ne fonctionne pas dans son état actuel – mais tout cela allait changer des heures plus tard.

L’expert en travail du métal, Dominic, a travaillé sa magie sur l’héritage et, naturellement, Stella a été submergée par l’émotion quand ils ont dévoilé la balançoire rond-point entièrement fonctionnelle.

Elle haleta: « Oh ma parole … regarde-la! N’est-ce pas beau! Wow, ça a l’air tout neuf. C’est incroyable. »

« Je suis juste emmenée, » dit Stella en pleurant. «Et je peux juste voir et ici toutes les fois où il a été utilisé… les souvenirs.

Les petits-enfants de Stella ont alors donné un tourbillon au rond-point et Dominic a remarqué: « Je me sens soulagé de le voir tourner si bien maintenant, je ne peux qu’imaginer ce que vous ressentez. »