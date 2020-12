Le FC Midtjylland a décroché son tout premier point en Ligue des champions mardi avec un nul 1-1 à Atalanta.

Cristian Romero a marqué son premier but pour Atalanta, 11 minutes avant l’heure, pour annuler la première mi-temps d’Alexander Scholz.

C’était tout de même un point historique pour Midtjylland, qui avait perdu ses quatre matchs précédents, concédé 11 buts et n’en avait marqué que deux.

L’Atalanta est remonté à la deuxième place du groupe D, un point au-dessus de l’Ajax, qui a perdu 1-0 contre Liverpool. Le résultat signifie qu’Atalanta n’a besoin que d’un point de plus contre l’Ajax aux Pays-Bas la semaine prochaine pour l’envoyer en phase à élimination directe pour la deuxième année consécutive.

Il a atteint les quarts de finale l’an dernier lors de sa première campagne en Ligue des champions.

L’Atalanta avait perdu à domicile contre Hellas Verona en championnat le week-end dernier, mais était toujours confiant après avoir battu Liverpool à Anfield la semaine dernière.

La partie italienne a perdu quelques occasions précoces et a dû payer pour la débauche lorsque Midtjylland a pris les devants à la 13e minute. Sory Kaba a attrapé un ballon dos au but et Scholz a frappé le ballon dans le coin inférieur gauche.

Midtjylland a défendu de manière décisive et a semblé marquer plus alors que l’équipe danoise cherchait sa première victoire dans la ligue.

Mais Atalanta a finalement percé lorsque Hans Hateboer a placé un centre de la droite et que Romero a dirigé le ballon dans le coin supérieur proche.