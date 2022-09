L’Atalanta grimpe au sommet de la Serie A après avoir battu les nouveaux garçons de Monza

Monza, nouvellement promu, propriété de l’ancien politicien milanais Silvio Berlusconi, espérait remporter sa première victoire de la saison lundi. Cependant, ils ont affronté une équipe de l’Atalanta qui était invaincue.

Au cours de la saison de Serie A 2022/23 à ce jour, l’Atalanta n’avait pas concédé de défaite, occupant la troisième place avec trois victoires et deux nuls. Un match nul contre Milan et des victoires contre la Sampdoria, Turin et Vérone ont donné à l’équipe de Bergame une longueur d’avance pour se qualifier pour l’UEFA Champions League la saison prochaine, même s’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Historiquement, l’Atalanta a battu Monza quatre fois sur cinq lors de ses précédents affrontements. Monza est une équipe qui a toujours flirté avec la relégation en Serie B, la deuxième division italienne. Cependant, la ville au nord-ouest de Milan a été promue en Serie A pour 2022/23, mise en évidence par son acquisition de Matteo Pessina.

Le milieu de terrain né à Monza, Pessina, s’est fait un nom sous le règne de l’Italie à l’Euro 2020. Néanmoins, Monza se trouve au bas du classement en Serie A, avec deux de leurs quatre défaites aux mains de Naples et de la Roma de manière dévastatrice. de blanchissages.

Un capitaine local

Lundi soir au stade Brianteo en Italie, Matteo Pessina a joué contre son ancien club, l’Atalanta, où il a enregistré 67 sélections avant d’être prêté au club représentant son Monza natal. Le capitaine de 25 ans a montré sa capacité complète au milieu de terrain, y compris ses prouesses de buteur, marquant deux buts avec les Azzurri lors du championnat d’Europe de l’année dernière.

Atalanta est devenu trop difficile à gérer pour Monza

La première mi-temps relativement calme s’est terminée sans but. L’Atalanta a dominé la possession pendant 46% des 45 premières minutes. Cependant, Monza s’est montré plus actif, enregistrant 267 passes et six tirs cadrés. Monza est sorti plus fluide en seconde période et a maintenu la possession avec une précision de passe parfaite. Néanmoins, l’Atalanta était l’agresseur, commettant plusieurs fautes tandis que Monza évitait le jeu physique. La déesse a déclenché quatre frappes, dont trois cadrées. L’Atalanta était à l’affût d’un but, avec deux jeux offensifs appelés hors-jeu.

Enfin, à la 57e minute, l’avant-centre danois Rasmus Højlund a inscrit un but, aidé par le milieu de terrain né à Londres Ademola Lookman pour porter le score à 1-0. Puis, à la 65e minute, les portes s’ouvrent grand alors que Lookman a été impliqué dans ce qui a été enregistré comme un but contre son camp par Monza pour porter le score à 2-0. Alors, naturellement, une avance de deux buts a poussé Atalanta à s’asseoir et à laisser Monza leur apporter le match. En conséquence, Monza a maintenu la possession avec plusieurs passes. Mais, alors que les choses allaient mal, des milliers de pieds traînants dans le stade ont grogné de défaite alors qu’Atalanta infligeait à Monza sa cinquième défaite consécutive.

Cette victoire place les Black and Blues à la première place au sommet de la Serie A.

Crédit photo : IMAGO / NurPhoto