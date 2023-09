La possibilité que les États-Unis envoient en Ukraine des systèmes de missiles tactiques à longue portée (ATACMS) pourrait changer la donne pour l’objectif de Kiev de reprendre la Crimée, a déclaré l’ancien général américain Ben Hodges.

Il a dit Semaine d’actualités: « La Crimée est le terrain décisif de cette guerre, donc l’isoler puis la rendre intenable sont les deux étapes nécessaires qui mènent à sa libération. »

Actualités ABC a cité un responsable américain anonyme disant que les armes allaient arriver. Un autre responsable a déclaré que le système était sur la table et qu’il serait probablement inclus dans un prochain plan de sécurité américain pour Kiev, bien qu’aucune décision finale n’ait été prise. Semaine d’actualités n’a pas été en mesure de vérifier ces affirmations. Nous avons contacté le Département d’État américain pour commentaires via son formulaire de demande.

Les ATACMS ont une portée allant jusqu’à 190 milles et permettraient aux forces ukrainiennes d’atteindre des cibles beaucoup plus éloignées que les roquettes des systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) et des systèmes de fusées à lancement multiple M270 fournis par les États-Unis.

Un document du ministère sud-coréen de la Défense montre un système de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) tiré lors d’un entraînement conjoint entre les États-Unis et la Corée du Sud, le 5 octobre 2022. Les États-Unis pourraient bientôt fournir ce système d’armes à l’Ukraine.

Hodges, lieutenant général à la retraite, était l’ancien général commandant de l’armée américaine en Europe. Il fait partie des personnalités militaires qui ont appelé à plusieurs reprises Washington à fournir à Kiev des systèmes à longue portée pour lui permettre de reprendre la Crimée, dont Moscou s’est emparée en 2014.

Les systèmes pourraient être utilisés pour frapper le commandement et le contrôle, les centres logistiques, en particulier les installations de munitions, et les bases aériennes de la péninsule. Kiev a déclaré vouloir reconquérir la Crimée dans le cadre de ses objectifs de guerre.

Hodges a écrit sur X (anciennement Twitter) que si le rapport d’ABC était vrai et si l’Allemagne acceptait de fournir ses missiles de croisière Taurus, « l’Ukraine rendra bientôt la Crimée intenable pour les forces russes, en particulier pour la flotte de la mer Noire. Sébastopol, Saky, Dzankoy sont tous facilement accessibles ». gamme. »

Washington s’est abstenu de fournir l’ATACMS, car il cherche à équilibrer ses préoccupations quant à la manière de fournir une assistance militaire à l’Ukraine sans aggraver le conflit déclenché par Moscou. Cependant, le Royaume-Uni et la France ont envoyé des missiles Storm Shadow comparables.

Le président Joe Biden a laissé entendre en mai que la perspective que l’Ukraine obtienne l’ATACMS était toujours d’actualité.

En juillet, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que Biden avait parlé avec son homologue ukrainien de la fourniture des armes et que « la décision de donner ou non l’ATACMS sera une décision du président ».

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré en août que les forces de Kiev déploieraient des missiles à longue portée, tels que l’ATACMS, uniquement à l’intérieur de leurs propres frontières.

Cela survient alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annoncé un nouveau programme d’aide militaire d’un milliard de dollars pour l’Ukraine lors d’une visite surprise à Kiev cette semaine.