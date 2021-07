Lata Mangeshkar : Yusuf bhai est parti, laissant derrière lui sa jeune sœur | Nouvelles des gens

Bombay : La chanteuse vétéran Lata Mangeshkar a tweeté pour exprimer son chagrin face au décès de la légende de Bollywood Dilip Kumar mercredi.

En tweetant en hindi, Mangeshkar a écrit : « Yusuf bhai aaj apne chhotisi behen ko chhodke chale gaye… Yusuf bhai kya gaye, ek yug ka ant ho gaya, mujhe kuch sujh nahi raha, main bohot dukhi hoon, nishabd hoon, kayee bat kayee yadein humein deke chale gayen (Yusuf bhai est parti, laissant derrière lui sa sœur cadette. Sa disparition marque la fin d’une époque. J’ai le cœur brisé. Il a laissé tellement de souvenirs). »

Mangeshkar était connu pour attacher Rakhi au poignet de Dilip Kumar chaque année.

« Yusuf bhai pichhle kayee salon se bimar ils, kisiko pehchaan nahi paate le, aise waqt Saira bhabhi ne sab chhodkar unki dinraat seva kee hai, unke liye doosra kuch jeevan nahi tha. Aisi aurat ko principal bhaikor au karti aat shanti miley yeh dua karti hoon (Yusuf bhai était malade depuis quelques années et ne pouvait reconnaître personne. Pendant ce temps, Saira bhabhi a consacré sa vie et ses jours et ses nuits à s’occuper de lui. Mon pranam à cette dame et moi priez pour que l’âme de Yusuf bhai repose en paix) », a ajouté la légende de la lecture.