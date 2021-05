Lata Mangeshkar et Rajshri pleurent la disparition du compositeur Raam Laxman | Nouvelles des gens

Mumbai: La légende de la lecture Lata Mangeshkar a pleuré samedi la mort du compositeur de musique Vijay Patil du célèbre duo Raam Laxman. Patil est décédé à Nagpur plus tôt dans la journée.

« Mujhe abhi pata chala ki bahut guni aur lokpriya sangeetkar Raam Laxman ji (Vijay Patil) ji ka swargwas hua. Ye sunke mujhe bahut dukh hua. Wo bahut acche insaan le. Maine unke kai gaane gaaye jo bahut lokpriya teinte. Principal unko vinamra shraddhanjali arpan karti hun [I have come to know that the extremely talented and popular music composer Raam Laxman ji (Vijay Patil) ji has breathed his last. I’m extremely saddened to hear this. He was a very nice person. I’ve lent my voice to several of his songs that became very popular. I pay my humble respect to him]», A tweeté Mangeshkar en hindi.

Mujhe abhi pata chala ki bahut guni aur lokpriya sangeetkar Ram Laxman ji (Vijay Patil) ji ka swargwas hua. Ye sunke mujhe bahut dukh hua. Wo bahut acche insaan the.Maine unke kai gaane gaaye jo bahut lokpriya hue. Principal unko vinamra shraddhanjali arpan karti hun. pic.twitter.com/CAqcVTZ8jT – Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) 22 mai 2021

Mangeshkar était souvent la voix féminine choisie de la musique de Raam Laxman. Elle a enregistré des morceaux comme « Aate jate », « Kabootar ja ja ja », « Aja shaam hone ayee », « Dil deewana » et d’autres dans le film de 1989 « Maine Pyaar Kiya ». Elle a chanté « Didi tera dewar deewana », « Maye ni maye », « Jute do paise lo », « Mausam ka jadoo », « Wah wah Ramji » et d’autres du film de 1994 « Hum Aapke Hain Koun ». D’autres albums de films composés par Raam Laxman qui avaient la voix de Mangeshkar incluent « Patthar Ke Phool », « 100 Days », « I Love You », « Dil Ki Baazi » et « Anmol » entre autres.

Raam Laxman avait composé de la musique pour certains des plus grands films de Rajshri Productions tels que « Maine Pyar Kiya » (1989), « Hum Aapke Hain Koun » (1994) et « Hum Saath Saath Hain » (1999).

En souvenir du musicien décédé, le compte Twitter officiel de Rajshri a publié samedi: « Le compositeur de musique Vijay Patil alias Laxman du duo emblématique #RaamLaxman est décédé. Nos plus sincères condoléances à sa famille en cette période difficile. contribution à l’industrie de la musique. Que son âme repose en paix. «