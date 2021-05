Lata Mangeshkar donne Rs 7L au Maharashtra CM Relief Fund pour COVID-19 | Nouvelles des gens

Bombay: La chanteuse légendaire, Bharat Ratna Lata Mangeshkar a contribué Rs 700000 au Fonds de secours du ministre en chef du Maharashtra pour la reprise des travaux liés au COVID-19, a déclaré samedi un responsable ici.

Le ministre en chef Uddhav Thackeray a exprimé sa gratitude à la chanteuse renommée pour son geste d’esprit public en faveur des efforts du COVID-19.

Le CM a également appelé les gens à contribuer tout ce qu’ils peuvent pour la guerre contre le COVID-19 et la campagne de vaccination gratuite en cours pour le groupe d’âge des 18 à 44 ans qui a été reprise dans l’État à partir d’aujourd’hui, le 1er mai, qui est également le jour du Maharashtra et international. Fête du Travail.

Plus tôt dans la semaine, les alliés au pouvoir de Maha Vikas Aghadi (MVA), le Parti du Congrès nationaliste et le Congrès ont contribué à hauteur de Rs 2 crore chacun, comprenant les salaires des législateurs et d’autres dons, à la CMRF.

Le vice-ministre en chef Ajit Pawar a déclaré que malgré une crise financière, le gouvernement de la MVA a décidé de donner les vaccins gratuits à tous les jeunes – environ 5,70 crore – dans la tranche d’âge des 18 à 44 ans.