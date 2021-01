Il y a quelques choses impies que desi Twitter ne prendra souvent pas en position couchée et provoquera une tempête sur les réseaux sociaux. Critiquer ses légendes du sport, du cinéma et de la musique en fait également partie. Twitter jeudi soir était en effervescence avec la chanteuse légendaire Lata Mangeshkar qui était l’une de ses principales tendances après qu’un utilisateur ait critiqué la chanteuse et l’a qualifiée de « surfaite ».

Un utilisateur de Twitter @ikaveri a écrit sur la plate-forme de micro-blogging: « Les Indiens ont subi un lavage de cerveau en pensant que Lata Mangeshkar avait une bonne voix. »

Dans un fil, elle a ensuite énuméré les raisons pour lesquelles la chanteuse acclamée ne fait pas partie de ses favoris.

De plus, elle a continué à chanter bien au-delà de sa durée de vie. – Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) 13 janvier 2021

Je suis content qu’elle n’ait pas chanté pour Umrao Jaan.Jusqu’à Pakeezah, elle n’était pas si mal pour moi donc ça ne me dérange pas trop. – Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) 14 janvier 2021

Le tweet, aussi diviseur soit-il, a fini par recevoir 6,8K likes et plus de 1,5K retweets, beaucoup acceptant les opinions de l’utilisateur de Twitter et ont également ajouté certaines de leurs propres opinions.

Oh, elle a détruit à elle seule la carrière de beaucoup, y compris anuradha paudwal .. La seule qui a réussi à menacer son influence – Priyanka Sachar (@twilightfairy) 14 janvier 2021

Mais de nombreux internautes ont critiqué l’utilisateur de Twitter pour ses commentaires sur la chanteuse. Et le chanteur Adnan Sami et le réalisateur / écrivain de Bollywood Vivek Agnihotri ont également répondu au tweet.

Agnihotri, tout en soutenant le chanteur légendaire, a tweeté: «L’une des raisons pour lesquelles je crois en Saraswati et divin est à cause de Lata Mangeshkar.

Je ne suis absolument pas d’accord. Si c’était vrai … avec des tonnes de nouvelles chansons et chanteurs aujourd’hui, ses anciennes chansons seraient oubliées … et pourtant elles sont immortelles. Aussi je lui ai parlé à quelques reprises et elle est vraiment humble avec une fascination enfantine pour son art. Elle est une légende pour une bonne raison. – Ricky Kej (@rickykej) 14 janvier 2021

C’est normal de ne pas aimer la voix de quelqu’un personnellement, mais je ne sais pas comment quelqu’un peut dire que Lata n’a pas / n’a pas une bonne voix. Des gens de Bade Ghulam Ali Khan, à SD Burman, à Naushad à Madan Mohan ont été fascinés par elle. Nous n’en sommes pas dignes, franchement. – Shantanu (@shantanub) 14 janvier 2021

La compétence et les notes qu’elle peut frapper avec facilité sont sa grandeur. Génie technique – Gulshan Devaiah (@gulshandevaiah) 14 janvier 2021

Attention पाने का ninja तरीका. C’est pourquoi je n’ai ni aimé ni partagé votre tweet – नेत्रा डाऊ 🙏🇮🇳 (@onlyonenetra) 14 janvier 2021

Sami avait également publié sur son propre Twitter une photo des sœurs chanteuses Lata Mangeshkar, Asha Bhosle et le chanteur pakistanais Noor Jehan.

La photo fascinante a reçu beaucoup de likes et de retweets de la part d’internautes qui ont fait l’éloge du trio musical.