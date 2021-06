L’ASUS Zenfone 8 a l’air si tentant en ce moment

Vous avez peut-être manqué l’annonce de l’ASUS Zenfone 8 il y a un mois, car ASUS ne saisit pas le même battage médiatique américain que d’autres ont trouvé comment en tirer parti. Vous devriez y jeter un coup d’œil aujourd’hui, car il est maintenant disponible et ressemble vraiment à une option solide.

Pour récapituler, le Zenfone 8 dispose d’un processeur Snapdragon 888, de 8 Go de RAM, de 128 Go ou 256 Go de stockage (UFS 3.1) et d’un écran AMOLED 5,9 1080p à 120 Hz. Ces quelques spécifications à elles seules devraient le mettre immédiatement sur votre radar. Cependant, il y a plus à savoir comme la batterie 4000mAh, les haut-parleurs stéréo, la résistance à l’eau et à la poussière IP68, la prise casque 3,5 mm, le WiFi 6 et les deux caméras arrière (64MP + 12MP). Le Zenfone 8 fonctionne également sous Android 11.

L’un des principaux arguments de vente est la taille, car il pèse presque exactement les mêmes dimensions que le Pixel 5, un téléphone que j’apprécie toujours à ce jour car ce n’est pas une baleine. Le Zenfone 8 lui correspond en taille et en design, mais fait honte au Pixel 5 dans le département des spécifications.

Oh, cela ne coûte également que 599 $ pour le modèle 128 Go, ou 699 $ pour le modèle 256 Go. Quel paquet.