L’Asus ROG Phone 6D Ultimate alimenté par Dimensity 9000+ arrive le 19 septembre

Asus a officiellement confirmé qu’il fonctionnait sur un téléphone utilisant le chipset Dimensity 9000+ boosté – le premier teaser officiel nomme le téléphone “Asus ROG Phone 6D Ultimate”.

Le nouveau modèle sera dévoilé le 19 septembre, dans trois semaines. Il y aura des événements simultanés à New York (8h00), Berlin (14h00) et Taipei (20h00).

Le 9000+ promet officiellement des scores CPU 5% plus élevés et des scores GPU 10% plus élevés que le chipset vanille. Cependant, un premier résultat d’AnTuTu montre que le ROG Phone 6D n’est qu’à quelques pour cent des performances de son frère Snapdragon 8 Gen 1+, le 6 Pro. Et c’est pour le score global, le score CPU était en fait plus élevé que n’importe quelle puce Qualcomm jamais testée. Comme toujours, ces résultats préliminaires doivent être pris avec des pincettes.

Nous n’avons pas encore vu les performances réelles du Dimensity 9000+. Xiaomi a dévoilé une nouvelle version du 12 Pro avec la nouvelle puce, mais cela n’a pas été testé. D’autres marques (comme iQOO) travaillent également sur des téléphones utilisant la nouvelle puce, nous aurons donc bientôt de nombreuses occasions de la tester.

