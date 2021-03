L’Asus ROG Phone 5 aura jusqu’à 18 Go de RAM, confirme le tableau de bord Geekbench

L’Asus ROG Phone 3 a été l’un des premiers smartphones à disposer de 16 Go de RAM, sa suite deviendra probablement le premier smartphone à offrir 18 Go – il sera annoncé le 10 mars, les concurrents ont donc un peu plus d’une semaine s’ils veulent être les premiers. .

Cela peut être vu dans un résultat Geekbench de l’Asus ROG Phone 5, en particulier la version I005DB. Si vous vous en souvenez, il existe deux versions – DA et DB. La version DA sera la base de l’édition Tencent Games du téléphone, mais c’est aussi celle que DxOMark a testée dans sa revue Audio. La version DB a un affichage secondaire à l’arrière.





Asus ROG Phone 5 (I005DB) avec 18 Go de RAM apparaît sur Geekbench

Le DA est également apparu sur Geekbench en décembre et il ne disposait que de 8 Go de RAM. Plus récemment, un autre DA est apparu avec 16 Go de RAM. Il y a de fortes chances que nous voyions également une configuration de 12 Go.

JD.com a déjà mis en place une page teaser pour l’édition Tencent du ROG Phone 5. Il n’y a pas grand-chose là-dedans (le prix est certainement un espace réservé), mais les utilisateurs peuvent faire la queue pour le prochain lancement (et obtenir un petit coupon dans le processus).

Le téléphone sera bien sûr alimenté par le chipset Snapdragon 888 et sera lancé avec Android 11 prêt à l’emploi.

Via