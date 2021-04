Asus a présenté sa gamme de téléphones ROG Phone 5, comprenant des modèles réguliers, Pro et Ultimate le mois dernier et, bien qu’ils ne soient pas encore arrivés sur le marché, l’un des premiers pays à voir la série de jeux vidéo est l’Inde.

Flipkat a maintenant répertorié toutes les variantes, la plus abordable étant même en précommande, mais n’a pas divulgué d’informations sur la date de lancement réelle.

L’apparition en Inde marque le début de l’arrivée mondiale de la série ROG Phone 5. Dans ce cas, Flipkart propose le ROG Phone 5 en noir avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 49999 INR (666 $ / 555 €), ce qui est beaucoup moins cher que le prix initialement annoncé de 800 €.

Si les clients décident d’opter pour le choix 12/256 Go, cela leur coûtera 57 999 INR ou 775 $ / 645 €.

L’Asus ROG Phone 5 Pro, disponible uniquement en noir, coûte 69 999 INR (935 $ / 780 €) et apporte 16/512 Go de mémoire, tandis que le ROG Phone 5 Ultimate est de 79 999 INR (1065 $ / 890 €) avec ses 18 Go de RAM et 512 Go de stockage.

La source