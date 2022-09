L’astuce hilarante de papa pour faire sourire l’enfant pour les photos du premier jour d’école est une victoire parentale

Le premier jour d’école peut être éprouvant pour les nerfs. Mais un père sur Twitter a partagé son secret pour faire sourire son fils le premier jour de son école. L’utilisateur de Twitter Adam Perry a partagé deux photos côte à côte de son jeune fils. Alors que l’un affichait un sourire forcé sur le visage de son fils, l’autre en avait un plus naturel. Son secret était le mot “Merde”. Perry a tweeté : « Mon fils quand je lui dis de sourire vs quand je crie « caca ! Depuis qu’il a été partagé le 14 septembre, le tweet compte désormais plus de 290 000 likes.

Mon fils quand je lui dis de sourire vs quand je crie « caca ! pic.twitter.com/ui6TuPOaC5 – Adam Perry (@misterperry) 14 septembre 2022

Les internautes ont adoré l’idée et beaucoup étaient prêts à l’essayer avec leurs enfants. Après tout, qui n’apprécie pas une photo avec un sourire sincère ? D’autres étaient encore heureux de savoir que ce n’était pas seulement leur truc. “C’est tellement agréable de savoir que je ne suis pas le seul à faire ça”, a écrit un Twitterati.

C’est tellement agréable de savoir que je ne suis pas le seul à faire ça 😂 — Kelly Mangan (Elle/Elle) 🏳️‍🌈 (@KellyAMangan) 15 septembre 2022

Un autre utilisateur de Twitter a écrit: “Mon coup de pouce à la photographie”, suivi d’un emoji souriant.

Mon passage à la photographie 🙂 — Mire Marke (@MireMarke) 15 septembre 2022

Un troisième a mentionné: “Pouvez-vous imaginer à quel point les photos de classe d’école seraient géniales si le photographe criait ça !!!”

Pouvez-vous imaginer à quel point les photos de classe de l’école seraient géniales si le photographe criait ça !!! — Kelly Swemba 💜Précommander MISSING VIOLET (@KSwemba) 15 septembre 2022

Quelques internautes se sont également empressés de partager les astuces qui fonctionnent le mieux avec leurs bouts de chou. Ils ont mentionné qu’être idiot avec les enfants était le moyen de faire briller leur côté heureux.

ABC News a rapporté que Perry dans son message à Good Morning America avait écrit : « Je m’attendais à ce que 5 à 10 personnes l’aiment. Ensuite, il a continué à grimper… et à grimper… il est maintenant à 297 000 likes. Ensuite, il est allé la première page sur Reddit et viral sur Instagram et Facebook.

L’auteur de livres pour enfants espérait que son petit truc fonctionnerait pour plus de parents comme lui. Il a ajouté qu’au fur et à mesure que les photos continuaient à devenir virales sur les plateformes de médias sociaux, cela lui a fait réaliser à quel point la publication était pertinente pour les autres.

