Un astronome a repéré une petite tache minuscule volant devant le Soleil, une comète rare récemment découverte, alors que le monde a été témoin de l’éclipse solaire totale ce mois-ci.

Cette comète a été repérée pour la première fois dans les données satellitaires par l’astronome amateur thaïlandais Worachate Boonplod sur le projet Sungrazer financé par la NASA, alors que le Chili et l’Argentine ont été témoins de l’éclipse solaire totale le 14 décembre, rapporte la NASA.

Au moment où l’image de l’éclipse a été prise, la comète se déplaçait à environ 7,24,205 km par heure, à environ 4,3 millions de km de la surface du Soleil.

La comète mesurait environ 50 pieds de diamètre – environ la longueur d’un semi-camion. Il s’est ensuite désintégré en particules de poussière en raison d’un rayonnement solaire intense, quelques heures avant d’atteindre son point le plus proche du Soleil.

Sungrazer est un projet de science citoyenne qui invite quiconque à rechercher et découvrir de nouvelles comètes dans des images de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de l’Observatoire solaire et héliosphérique de la NASA, ou SOHO.

Boonplod a découvert la comète un jour avant l’éclipse.

« Il savait que l’éclipse allait arriver et était impatient de voir si sa nouvelle découverte de comète pourrait apparaître dans l’atmosphère extérieure du Soleil comme une petite tache sur les photographies d’éclipse », a déclaré l’agence spatiale américaine dans un communiqué samedi soir.

La comète, nommée C / 2020 X3 (SOHO) par le Minor Planet Center, est un sungrazer «Kreutz».

Cette famille de comètes est issue d’une grande comète mère qui s’est divisée en fragments plus petits il y a plus de mille ans et continue de tourner autour du Soleil aujourd’hui.

Les comètes de Kreutz sungrazing se trouvent le plus souvent dans les images SOHO.

À ce jour, 4 108 comètes ont été découvertes dans des images SOHO, cette comète étant le 3 524e Kreutz sungrazer repéré, selon la NASA.

Une éclipse solaire qui a duré environ deux minutes a plongé le sud du Chili et de l’Argentine dans l’obscurité la semaine dernière. Malgré les restrictions de mouvement imposées par les autorités pour ralentir la propagation de la coronavirus pandémie, près de 300 000 touristes sont arrivés dans la région de l’Araucanie à environ 800 kilomètres au sud de la capitale Santiago.

Des dizaines de scientifiques amateurs et professionnels ont installé des télescopes sur les pentes du volcan Villarrica – l’un des plus actifs du Chili – pour observer le phénomène lorsque la lune passe entre le soleil et la Terre.

L’éclipse devait être visible le long d’un couloir de 90 kilomètres de large depuis la côte Pacifique au Chili à travers la chaîne de montagnes des Andes et jusqu’en Argentine.

