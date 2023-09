L’astronaute qui a accidentellement battu le record du temps passé dans l’espace revient enfin sur Terre | Actualités américaines

L’astronaute de la NASA Frank Rubio est revenu sur Terre après avoir battu par inadvertance le record du temps passé dans l’espace par un Américain.

La mission de M. Rubio, aux côtés des astronautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin, ne devait durer que six mois.

Mais le trio a fini par passer 371 jours dans l’espace après que la capsule Soyouz qui était censée les ramener chez eux ait été endommagée.

Installés dans la Station spatiale internationale depuis septembre 2022, ils ont atterri mercredi au Kazakhstan, dans une capsule qui leur a été envoyée en remplacement de celle défectueuse.

L’Américain de 47 ans, qui n’avait jamais quitté la Terre avant cette mission, a déclaré aux journalistes qu’il était « bon d’être chez lui », après avoir admis qu’il n’aurait jamais accepté une année complète dans l’espace si on lui avait demandé au début.

Il a fini par manquer des étapes familiales importantes, a-t-il déclaré, notamment le fait que l’aîné de ses quatre enfants termine sa première année à l’Académie navale américaine et qu’un autre parte rejoindre l’Académie militaire américaine.

L'astronaute de la NASA Frank Rubio détient désormais le record du plus long vol spatial américain.





« Faire un câlin à ma femme et à mes enfants va être primordial, et je vais probablement me concentrer là-dessus pendant les deux premiers jours », a déclaré M. Rubio avant son retour à Houston.

L’astronaute, qui est également médecin militaire et pilote d’hélicoptère, a battu de deux semaines le record de son compatriote américain Mark Vande Hei pour le temps passé dans l’espace.

Lui et ses coéquipiers auraient dû rester loin de la Terre pendant 437 heures pour battre le record établi par le Russe Valeri Polyakov au milieu des années 1990.

Leur avion a eu une fuite de liquide de refroidissement en décembre, mais leur remplaçant n’est arrivé à la station spatiale qu’il y a environ deux semaines en raison de pénuries.

« Personne ne mérite plus que vous de rentrer chez eux auprès de leur famille », leur a déclaré le commandant de la station spatiale, Andreas Mogensen, avant leur retour.

Frank Rubio quelques minutes après son retour sur Terre.





La NASA prévoit cependant de tirer le meilleur parti de cet incident, car elle a déclaré que la mission prolongée offre aux chercheurs l’opportunité « d’observer les effets des vols spatiaux de longue durée sur les humains ».

M. Rubio ne voudra peut-être pas passer trop de temps à être contrôlé dans les laboratoires de la NASA – car il a déclaré qu’il attendait avec impatience le calme de son jardin par rapport au « bourdonnement et bourdonnement constants » des machines à bord de la station spatiale.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré : « Le temps record passé par Frank dans l’espace n’est pas seulement une étape importante ; c’est une contribution majeure à notre compréhension des missions spatiales de longue durée.

« La NASA est immensément reconnaissante pour le service dévoué de Frank envers notre nation et pour les contributions scientifiques inestimables qu’il a apportées à la Station spatiale internationale.

« Il incarne le véritable esprit pionnier qui ouvrira la voie à de futures explorations vers la Lune, Mars et au-delà. »

Les trois astronautes ont parcouru 157 millions de kilomètres après leur lancement depuis le Kazakhstan en septembre dernier, faisant près de 6 000 fois le tour du monde.

Au cours de la mission, Rubio a consacré de nombreuses heures à des activités scientifiques à bord de la station spatiale, menant diverses tâches allant de la recherche végétale aux études en sciences physiques.